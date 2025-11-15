Un andaluz revela lo que más le molesta de vivir en Madrid: «¡No hay cosa que me dé más coraje, me pone de los nervios!»

Los dialectos y acentos forman parte de cómo hablamos y es normal que cambien cuando alguien se muda. A muchos andaluces que salen de su tierra se les sigue notando el acento, aunque con el tiempo se les vaya pegando un poco la manera de hablar del sitio donde viven. Es algo natural, pues se convive con otras formas de pronunciar y, al final, se mezclan.

Sin embargo, para Carlos Cruz, un andaluz que vive en Madrid, ese cambio tiene un punto que le da bastante coraje. Aunque entiende que el acento pueda suavizarse, le molesta mucho que le digan que ya no parece andaluz. Así lo ha expresado en un vídeo que ha publicado en su cuenta de TikTok (@carloscruzrzz): «Como alguien me vuelva a decir 'ah, es que no se te nota mucho el acento', 'es que pareces de aquí'...».

Esto es lo que más le molesta a un andaluz que vive en Madrid

Ahondando en esa cuestión, este joven que vive en Madrid concreta también que «no hay cosa que me dé más coraje que un andaluz que esconde su acento voluntariamente. Te lo juro que me pone de los putísimos nervios. Que, ojo, al final, cuando vives fuera de Andalucía, lo normal es que se te vaya un poco; que empieces a decir 'eses' y 'jotas' que antes no decías«.

No obstante, en este sentido, Carlos Cruz señala que «los andaluces sabemos cuando alguien lo está camuflando porque 'no, es que no quiero hablar en andaluz'... ¡Es imbécil!«.