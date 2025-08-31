Dos muertos en la A-49 al chocar dos vehículos a la altura de Trigueros

Un accidente muy grave en el que se han visto involucrados un turismo y una furgoneta en la A-49 este domingo por la tarde, ha dejado un trágico balance: dos muertos y un herido, según ha confirmado el servicio coordinador de emergencias 112.

El siniestro se ha registrado pasadas las 15.30 horas en la citada autovía, en el kilómetro 71 y dentro del término municipal de Trigueros, indican desde el 112. Hueva24 ha tenido acceso a fotografías del lugar del siniestro poco después de que se hubiera producido, en las que se ve una furgoneta completamente destrozada, con un fuerte impacto en la parte trasera. El accidente se ha registrado en sentido Huelva.

Al lugar de los hechos se trasladaron efectivos sanitarios, miembros de la Guardia Civil y del Consorcio Provincial de Bomberos, que han movilizado desde el parque de San Juan dos camiones con cuatro efectivos que han asegurado la zona y han intervenido en uno de los vehículos para forzar la apertura y retirar la batería.

El accidente se ha producido en plena operación retorno. Este domingo 31 de agosto es uno de los días más complicados que se viven en carretera ya que se producen millones de desplazamientos por todo el país, principalmente de conductores que regresan a sus hogares tras las vacaciones. El dispositivo especial de tráfico, que arrancó este viernes, preveía más de 100.000 desplazamientos solo en la provincia de Huelva.