Accidente laboral en Huelva: Muere un trabajador tras caer de una nave dedicada al mármol en Cartaya

El accidente se ha producido en el polígono industrial La Barca poco antes de las 11.00 horas

anuarioguia.com

Un trabajador ha muerto este lunes tras caer de una nave en la localidad onubense de Cartaya, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente se ha producido en una instalación dedicada al mármol en el polígono industrial La Barca sobre las 10.47 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido el aviso de varios testigos que escucharon pedir auxilio a un hombre.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local, Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

Desde unos ocho metros

Según fuentes del servicio de extinción de incendios y salvamento provincial, la víctima ha caído de una altura aproximada de ocho metros.

El 1-1-2 ha alertado también a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

