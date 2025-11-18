Accidente en Huelva: Excarcelan a una mujer que se salió de la vía con su turismo en La Palma

Una mujer ha resultado herida esta tarde tras salirse de la vía con su vehículo (un turismo) en la carretera A-472, que une Almonte y San Juan del Puerto, en el término municipal de La Palma del Condado.

Según han informado a Huelva24 desde el servicio de emergencias 112 Andalucía, han recibido el aviso del accidente de tráfico alrededor de las 17.30 horas y hasta allí se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos y miembros de los servicios sanitarios para atender a la persona herida, que ha sufrido molestias de diversa consideración.

El 112 también señalaba que la mujer ha tenido que ser excarcelada por los seis bomberos y los dos cabos del turno de guardia que se han desplazado porque se encontraba atrapada dentro de su vehículo tras el aparatoso golpe que sufrió al salirse de la vía con él.