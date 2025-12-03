Despliegue policial en Almonte para encerrar a un toro que escapó de su corral

Varios vecinos de Almonte avisaron en la tarde de ayer a la Policía Local de que un toro se encontraba suelto en la vía pública, una situación originada por la caída de la pared del corral donde estaba encerrado el animal y que llevó a intervenir a las dos patrullas operativas en el casco urbano.

Las unidades se desplazaron de inmediato hasta el punto donde se había avistado a la res, confirmando sobre el terreno la veracidad de los avisos recibidos. Los agentes actuaron con rapidez para asegurar la zona y alejar a los vecinos del área donde deambulaba el toro y que nadie resultara herido.

La operación de captura requirió que uno de los vehículos patrulla fuera empleado como herramienta para guiar y encerrar al animal en un solar vacío cercano, logrando así sacarlo de la circulación sin incidentes. Una vez controlada la situación, los agentes contactaron con el dueño del toro, quien acudió al lugar y trasladó al animal hasta un corral de su propiedad.

Según ha explicado la Plataforma de Policías Locales de Almonte, el suceso tuvo su origen en el derrumbe de una de las paredes del corral donde permanecía encerrado el toro, lo que permitió que el animal saliera libremente a la calle. La intervención policial y la colaboración ciudadana permitieron resolver el incidente sin que se registraran daños personales.