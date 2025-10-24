Detenido un okupa en Lepe por agredir a dos periodistas

Dos trabajadores del equipo del programa 'En boca de todos' de Cuatrofueron salvajamente agredidos este jueves por la mañana cuando se encontraban realizando un reportaje sobre un piso ocupado en la localidad de Lepe.

En directo se ve como el okupa de dicha vivienda cuya propietaria es Encarni Tenorio se abalanza sobre la periodista Tatiana Márquez y el operador de cámara Javier Murillo y empieza a propinarles golpes y a insultarles gravemente, como puede apreciarse claramente en las imágenes emitidas por el programa que conduce Nacho Abad.

«Una mujer nos pide ayuda en Lepe porque tiene a un individuo que le está ocupando la casa. Y como nosotros pensamos que lo de la okupación es una salvajada y que se debería proteger la propiedad privada, vamos a echar una mano a ciudadanos de bien que se han pasado media vida trabajando para conseguir una casa y podérsela pagar. Cuando mi compañera Tatiana ha ido a llamar a la puerta, este energúmeno de dos metros les ha apalizado. A mi compañera le ha llegado a pegar y a mi compañero cámara también. Y a Javi, el cámara, que es autónomo, le ha reventado su cámara», señalaba Abad antes de mostrar las duras imágenes grabadas por un vecino en el que se ve como el okupa descarga toda su ira contra ambos periodistas.

El operador de cámara cae al suelo tras recibir una patada y estando tirado recibe también patadas por parte del okupa. «Casi nos matas, casi nos matas, asesino», se escucha en el vídeo gritar a la periodista de 'En boca de todos', que entraba en directo en el programa para contar los hechos se primera mano: «Perdonad que esté con la voz temblorosa, pero estoy con el miedo en el cuerpo. Mira que hemos visto cosas peligrosas, pero una situación así no me la podía imaginar. Sin mediar palabra, se ha lanzado como un toro contra mi compañero Javi. Ha llegado un momento en el que yo he pensado que lo mataba. Se ha ido contra él con tal furia que le ha reventado la cámara. Ha ido a pegarle puñetazos, ha ido a por mi y me quería quitar el móvil. Hemos tenido un miedo real».

La agresión del okupa al operador de cámara del programa 'En boca de todos'

También el okupa rompió la cámara del trabajador de Cuatro lanzándola al suelo. Pusieron la denuncia y la Guardia Civil detuvo al agresor, que estuvo unos minutos en dependencias declarando y después salió en libertad con cargos, como ha podido conocer Huelva24.

Este viernes por la mañana, además, este diario también ha podido confirmar que se celebrará un juicio rápido entre la propietaria del piso, Encarni Tenorio, y el okupa.