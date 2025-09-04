Detenido tras huir en patinete al ser sorprendido menudeando en la romería de Palos

La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona por un supuesto delito contra la salud pública, en su modalidad tráfico de drogas, dedicado al menudeo a pequeña escala de sustancias estupefacientes.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 29 de agosto en Palos de la Frontera, coincidiendo con el inicio de la romería de la Virgen de los Milagros, cuando los agentes que realizaban labores de seguridad ciudadana por las zonas próximas de ocio y festejo, observaron a una persona en actitud sospechosa que, al percatarse de la presencia policial, se subió en un patinete eléctrico e intentó huir.

Individuo interceptado

Tras un seguimiento, lograron interceptar al individuo, y al inspeccionar la riñonera que portaba, descubrieron en su interior varias dosis de hachís y cocaína dosificada dispuestas para su venta al menudeo y más de 600 euros en efectivo en billetes de diferente valor, obtenido posiblemente de la venta de la sustancia, procediéndose a su detención.

Las diligencias instruidas y la persona detenida han sido puestos a disposición de la autoridad judicial que entiende de la causa.

La Guardia Civil recuerda a los ciudadanos que, durante las fiestas locales de los diferentes municipios, se intensifica la vigilancia y acción policial en las zonas de ocio y alta afluencia de público, para garantizar que las celebraciones transcurran de la forma más segura posible para todos sus asistentes.