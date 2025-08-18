Bomberos de Huelva luchan contra un incendio declarado junto a la depuradora

Las llamas desde la otra orilla del río Tinto

Efectivos del Parque Municipal de Bomberos de Huelva trabajan desde esta mañana en la extinción de un incendio declarado en las inmediaciones de la estación depuradora de aguas residuales de la capital, según han confirmado fuentes del cuerpo.

El aviso se ha recibido a primera hora de este lunes y hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos. Las labores se ven dificultadas por las rachas de viento que soplan en la zona, lo que ha contribuido a la propagación de las llamas por una zona de pastos y matorral.

Por el momento, los equipos de extinción concentran sus esfuerzos en controlar el perímetro del fuego para evitar que avance.