La Policía Local de Almonte persigue durante más de 3 kilómetros en Matalascañas a un motorista que perdió 14 puntos por sus infracciones
El conductor se dio a la fuga cuando pasaba por un control rutinario de los agentes y se enfrenta además a una multa económica
Más de tres kilómetros de persecución por Matalascañas para sancionar a un motorista. Es lo que tuvo que hacer la Policía Local de Almonte, que persiguió por las calles del núcleo costero tras no detenerse en un control rutinario en el que se le dio el alto.
Como relata en las redes sociales el cuerpo policial, «se dio a la fuga ante las órdenes claras de los agentes de detenerse para la realización de un control rutinario».
En ese momento se inició una intensa persecución por las calles de más de 3 kilómetros. Finalmente los agentes dan alcance al motorista y lo reducen para informarle de todas las infracciones cometidas, que le suponen perder 14 puntos del carnet de conducir, además de las sanciones económicas correspondientes.