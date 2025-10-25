Un hombre de 61 años resulta afectado por inhalación de humo en un incendio en su casa de La Redondela

Un hombre de 61 años ha resultado afectado por inhalación de humo en un incendio registrado en la noche de este viernes en una vivienda de la calle María Zambrano, en La Redondela, Isla Cristina.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso a las 23.15 horas, alertando de un fuego supuestamente provocado por una olla ardiendo en el interior del domicilio. De inmediato se activó un operativo en el que intervinieron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y personal del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

El propietario de la vivienda fue atendido en el lugar y posteriormente evacuado al Hospital Virgen de la Bella, en Lepe, para su valoración médica.

Los servicios de emergencia lograron controlar el incendio y evitar que las llamas se extendieran a otras dependencias del inmueble.