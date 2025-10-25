Un incendio originado en una vivienda ocupada de Almonte obliga a rescatar a 15 personas

Un incendio de considerable magnitud registrado en la tarde-noche de este viernes en una vivienda ocupada de Almonte obligó a rescatar a quince personas que se encontraban en la azotea del edificio, situado en la zona conocida como El Baraka, junto a la carretera de El Rocío.

Según han explicado fuentes policiales, el fuego se originó en un primer piso y se propagó rápidamente a otras plantas, lo que provocó la movilización inmediata de efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y servicios municipales. Así, el teléfono 1112 atendió a las 21.45 horas un aviso que alertaba del incendio en un edificio de la calle Imagen de la localidad. Gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia, los agentes lograron acceder a través de una vivienda colindante para rescatar a los ocupantes atrapados, evitando así consecuencias más graves.

Aunque no hubo que lamentar daños personales, las llamas han causado importantes destrozos materiales, obligando a acordonar la zona durante toda la madrugada ante el riesgo de derrumbe. Las dos patrullas de la Policía Local disponibles en el municipio, junto a varias unidades de la Guardia Civil, permanecieron durante horas asegurando el perímetro para impedir el acceso de los residentes.

Los bomberos han continuado durante la mañana las labores de refresco y enfriamiento del inmueble, mientras que serán los técnicos municipales quienes evaluarán el estado de la estructura y su posible habitabilidad.

Enclave ocupado desde hace años

Las causas del incendio están aún por determinar pero desde el Ayuntamiento de Almonte y la Policía Local se ha subrayado que este enclave, ocupado desde hace años, supone «un riesgo constante para quienes residen en él y para el entorno», por lo que reclaman al Gobierno central medidas urgentes que permitan abordar de manera efectiva este tipo de situaciones.

«Las limitaciones legales actuales dificultan una intervención preventiva más efectiva», han señalado, lamentando que «mientras la ley permita estos escenarios, el riesgo continuará».