Incendio en Huelva: Combaten las llamas en un paraje de Gibraleón

Incendio iniciado de madrugada en un paraje de Gibraleón

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajan desde las 00.52 horas de este lunes en un incendio declarado en el paraje Cañada del Corcho en el término municipal de Gibraleón.

Según han indicado desde el Plan Infoca, se trata de una zona de pasto bajo pinar con mucho pastizal y el incendio se ha originado en la madrugada de este lunes y, de momento, no se han desplazado medios aéreos al lugar.

Medios desplazados

En concreto, en el lugar se encuentran trabajando para sofocar el fuego un helicóptero semipesado, cuatro grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente; cuatro vehículos autobombas y un buldócer.

Llamas en la madrugada del paraje Cañada del Corcho de Gibraleón INFOCA

Asimismo, este fin de semana el Infoca ha registrado en la provincia un conato de incendio en Lucena del Puerto, dos conatos en Beas, y han colaborado en uno no forestal en Manzanilla.