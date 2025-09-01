Atropello múltiple en la A49: el conductor dio positivo en drogas

A la izquierda, el vehículo que causó el accidente y a la derecha. la furgoneta donde viajaban las víctimas

Poco a poco se van conociendo más detalles del trágico accidente mortal que dejó este domingo por la tarde dos víctimas mortales y un herido en el kilómetro 71, de la A49, dentro del término municipal de Trigueros. Un siniestro que ocurrió pasadas las tres y media de la tarde, en plena operación retorno de las vacaciones de agosto y en una de las jornadas más complicadas que se viven en la carretera.

El siniestro, que consistió en un atropello múltiple, se produjo después de que una furgoneta que circulaba en dirección Huelva se parara en el carril izquierdo, junto a la mediana. Una de las ruedas del vehículo había reventado, obligando a su conductor a detenerse. Dos ocupantes se bajaron y fueron arrolladas por un turismo. Este periódico ha podido confirmar que el conductor de ese coche ha dado positivo en el test de droga; en concreto en THC (hachís). Ha sido detenido acusado de dos delitos de homicidio imprudente.

Las víctimas mortales eran dos mujeres, vecinas de la localidad sevillana de Tomares. Su alcalde, José María Soriano, ha sido quien ha confirmado la procedencia de las dos fallecidas a través de un mensaje de condolencia publicado en su perfil de la red social X. «Estamos profundamente consternados por el trágico fallecimiento de dos vecinas de Tomares en un accidente ocurrido en Trigueros. En nombre de todo el municipio, quiero trasladar mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos en estos momentos. Descansen en paz».

Embarazada

La noticia ha causado un hondo pesar en el entorno de las fallecidas, que tenían 57 y 20 años. Una de ellas sufrió la mayor carga del impacto en el momento de ser arrolladas por el vehículo y murió en el acto; mientras que a la segunda se le intentó estabilizar en el mismo lugar del accidente, donde se desplazaron efectivos sanitarios que nada pudieron hacer por salvarle la vida. Las mismas fuentes consultadas han confirmado que esta víctima estaba embarazada.

Fotografía captada instantes después del accidente h24

Agentes de la Guardia Civil iniciaron de inmediato un atestado y como establece el protocolo, una de las primeras indagatorias fue practicarle la prueba de alcohol y drogas al conductor del vehículo que había causado el atropello múltiple. Según algunas fuentes podría ser de origen alemán. Este individuo dio positivo en drogas, en concreto en THC y se enfrentaría a posibles delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad vial.

En 2023, la DGT lanzó una campaña específica para disuadir a los conductores de que se bajen de los coches cuando sufren algún percance en autovías o autopistas donde la velocidad media es media-alta. Las alarmas habían saltado al constatar en la estadística que detrás de los atropellos en este tipo de vía solía estar esta causa. Una de las recomendaciones que han acabado convirtiéndose en norma son los dispositivos luminosos de preseñalización V16 que serán obligatorios a partir del 1 de enero del año que viene. El objetivo es evitar que el conductor se baje para tener que colocar los triángulos de emergencia como hasta ahora.