350 euros, la pírrica sanción para el okupa acusado de agredir y amenazar a dos periodistas en Lepe

Una periodista, Tatiana Márquez, y un operador de cámara, Javier Murillo, del programa de Cuatro 'En boca de todos', han estado esta mañana en los juzgados de Lepe para un juicio rápido con el hombre que este jueves les amenazó verbalmente y agredió físicamente cuando intentaron hablar con él en su domicilio de la localidad onubense. Un domicilio que tiene ocupado desde hace varios meses, como ha señalado a Huelva24 su propietaria, Encarnación Tenorio, que también ha estado presente en el juicio.

Agentes de la Guardia Civil de Lepe procedieron el jueves a la detención del okupa agresor y las diligencias instruidas fueron remitidas al juzgado que entiende de la causa, que lo citó para este viernes. La sentencia, como ha podido conocer este diario, ha dictaminado que el acusado ha sido condenado a pagar una multa de 120 euros por los hechos acaecidos, además también de una indemnización de 230 por los daños físicos que le provocó al operador de cámara Javier Murillo en su salvaje agresión, cuyas imágenes pudo ver la jueza porque un vecino las grabó y también se emitieron en el propio programa de televisión.

En cuanto a la cámara estropeada, no tendrá que abonarla al declararse vulnerable. El acusado ha acudido al juicio rápido esta mañana en Lepe junto al abogado de oficio que le han puesto. Ya a comienzos de esta semana también insultó y amenazó a otros periodistas de Canal Sur TV aunque en dicha ocasión no llegó a agredirles físicamente.

#ULTIMAHORA | Nuestra compañera Tatiana y nuestro cámara han sido agredidos brutalmente por un okupa en Lepe, Huelva. “Hemos pasado muchísimo miedo”



🔴 #EnBocaDeTodos23O en @cuatro con @Nacho_Abad

➡ https://t.co/YxZKMJVWfz pic.twitter.com/LkZZe0MmCm — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) October 23, 2025

«Perdonad que esté con la voz temblorosa, pero estoy con el miedo en el cuerpo. Mira que hemos visto cosas peligrosas, pero una situación así no me la podía imaginar. Sin mediar palabra, se ha lanzado como un toro contra mi compañero Javi. Ha llegado un momento en el que yo he pensado que lo mataba. Se ha ido contra él con tal furia que le ha reventado la cámara. Ha ido a pegarle puñetazos, ha ido a por mi y me quería quitar el móvil. Hemos tenido un miedo real», comentó la periodista Tatiana Fernández tras la agresión sufrida.