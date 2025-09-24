Narcotráfico en Huelva: en marcha una nueva operación antidroga con epicentro en Ayamonte
Efectivos de la Guardia Civil están desarrollando registros en una operación contra el tráfico de drogas en la costa
Más de 150 agentes de la Guardia Civil intervienen en Isla Cristina y Villablanca
Al menos tres detenidos y varias armas incautadas tras una operación antidroga en la Flecha del Rompido
Nueva operación contra el narcotráfico en la provincia de Huelva. La Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria están desarrollando este miércoles una actuación conjunta contra el tráfico de drogas en la costa, concretamente en Ayamonte, según ha confirmado el Instituto Armado a Europa Press.
Asimismo, según ha adelantado Huelva Hoy, la operación podría estar centrada en la barriada de Pozo del Camino, que comparten Ayamonte e Isla Cristina, y los efectivos de los cuerpos de seguridad estarían desarrollando en dicha localización intervenciones y registros.
Por el momento no han trascendido más detalles del operativo ni se sabe si se han producido detenciones.