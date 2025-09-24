Narcotráfico en Huelva: en marcha una nueva operación antidroga con epicentro en Ayamonte

Nueva operación contra el narcotráfico en la provincia de Huelva. La Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria están desarrollando este miércoles una actuación conjunta contra el tráfico de drogas en la costa, concretamente en Ayamonte, según ha confirmado el Instituto Armado a Europa Press.

Asimismo, según ha adelantado Huelva Hoy, la operación podría estar centrada en la barriada de Pozo del Camino, que comparten Ayamonte e Isla Cristina, y los efectivos de los cuerpos de seguridad estarían desarrollando en dicha localización intervenciones y registros.

Por el momento no han trascendido más detalles del operativo ni se sabe si se han producido detenciones.