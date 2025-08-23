Narcotráfico en Huelva: Despliegue de la Guardia Civil en la Flecha del Rompido para una operación antidroga

La Guardia Civil mantiene activa una operación contra el narcotráfico que se está desarrollando, al menos, en el paraje natural Marismas del Río Piedras y Flecha de Nueva Umbría, o Flecha del Rompido, en el término municipal de Lepe (Huelva), según han confirmado fuentes del Instituto Armado.

La actuación de los agentes se ha localizado, en concreto, en la zona de la antigua almadraba de la flecha, un paraje al que se suele acceder principalmente por vía marítima. En el lugar se ha podido ver un helicóptero de la Guardia Civil y a varios agentes.

Esta operación se enmarca en la creciente presión que las fuerzas de seguridad están ejerciendo sobre las redes de narcotráfico en la costa de Huelva. El verano, en este sentoido, está siendo especialmente intenso en la lucha contra estas organizaciones. Así, a principios de agosto, una operación en el puerto de Ayamonte se saldó con la intervención de más de 1.140 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo de un pesquero y la detención de cuatro tripulantes.

Previamente, en julio, una operación conjunta con la Guarda Nacional Republicana de Portugal desarticuló la principal estructura dedicada a la botadura de narcolanchas en la península, con 49 detenidos y la incautación de más de 7.200 kilos de hachís y 650 de cocaína. Ese mismo mes, más de 150 agentes participaron en otro dispositivo en Isla Cristina y Villablanca , y se intervinieron más de 800 kilos de hachís en la ría de Huelva. En junio, se habían interceptado casi 5.000 kilos de hachís en dos pesqueros y más de 25.000 litros de combustible para el repostaje de narcolanchas.