Detenido un vecino de Aracena por robar más de 5.000 metros de cable de cobre

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Aracena como presunto autor de un robo continuado de más de 5.000 metros de cable de cobre sustraídos en una parcela industrial de la localidad sevillana de Salteras. La operación, denominada Alxaraf Later, se enmarca en el Plan contra el robo de cobre.

La investigación comenzó después de que uno de los propietarios de la instalación denunciara haber encontrado varios rollos de cable ya cortados y preparados para su sustracción. A partir de ahí, los agentes siguieron el rastro del material y pudieron identificar al presunto autor, que, según la Guardia Civil, actuaba durante los días de inactividad de la empresa para evitar ser descubierto.

Venta en pequeñas cantidades

El arrestado habría estado vendiendo el cobre en pequeñas cantidades en centros de reciclaje de metales de Sevilla y Huelva, con el objetivo de no levantar sospechas. En total, se estima que alrededor de 550 kilos de cobre fueron puestos en circulación por esta vía.

Durante la operación, la Guardia Civil ha logrado recuperar unos 2.000 metros del cable sustraído, que ya han sido devueltos a su legítimo propietario.

La intervención ha sido llevada a cabo por el Equipo ROCA de Sanlúcar la Mayor, con la colaboración del Equipo ROCA de Cortegana. La investigación continúa abierta para determinar si hay más personas implicadas o si existen otros robos relacionados.