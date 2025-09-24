Narcotráfico en Huelva: la operación policial en Ayamonte golpea a una organización local que introducía cargamentos de hachís en pesqueros

La barriada del Pozo del Camino, entre Ayamonte e Isla Cristina se despertaba este miércoles a primera hora con la irrupción de decenas de agentes que formaban parte de un operativo policial para dar caza a los integrantes de una organización de traficantes a los que la lucha antidroga llevaba meses siguiendo la pista. Se les relaciona con la entrada de hasta cuatro toneladas de hachís por la costa onubense y este miércoles había sido la fecha elegida para proceder a los arrestos, según han confirmado a Huelva24 fuentes de la investigación.

La operación lleva la firma de Vigilancia Aduanera, Guardia Civil y Policía Nacional y es fruto del trabajo que se lleva realizando en los últimos meses para frenar el tráfico de drogas por el río Guadiana y zonas aledañas y es que esta ruta está cogiendo auge como alternativa al río Guadalquivir y, sobre todo, a la costa gaditana donde se lleva años luchando contra el narco. Los traficantes esperan que en el Guadiana, al tratarse de una frontera natural entre dos países, sea más fácil aprovechar algún hueco que dejen los sistemas de vigilancia de Portugal y España.

Lo cierto es que la operación policial que se ha desplegado este miércoles por la mañana tiene su origen en la incautación de unas cuatro toneladas de hachís que fueron el hilo del que siguieron los investigadores para identificar a los integrantes de una organización local que se dedica a introducir hachís a través de pesqueros. Las mismas fuentes consultadas señalan que han sido detenidas una veintena de personas. La mayoría son hombres, de nacionalidad española. Si bien, entre los implicados hay mujeres a las que se les investiga por delito de blanqueo de capitales. Y es que la posición habitual de las mujeres en el negocio de la droga en el sur de España es la de instrumento para canalizar las ganancias ilícitas que obtienen sus parejas, hermanos o padres con el tráfico de drogas.

Últimas operaciones

Este pasado verano, la Guardia Civil ha llevado a cabo varias incautaciones de hachís que viajaba a bordo de pesqueros y todas ellas en el frente costero de Isla Cristina y Ayamonte. Las últimas operaciones parecen revelar una preferencia en el uso de estas embarcaciones por parte de los narcos en detrimento de las clásicas gomas o semirrígidas que aunque son más potentes, llaman más la atención para las cámaras de vigilancia del Sive y las aeronaves de los cuerpos policiales.

Las diligencias las dirige un juzgado de Ayamonte. Se espera que en los próximos días pasen a disposición judicial.