Rescatan a dos ciclistas desorientados y deshidratados junto a la presa de Alcolea

Los dos ciclistas se perdieron cerca de la presa de Alcolea en Gibraleón

La Guardia Civil localizó el pasado fin de semana a dos ciclistas que mostraban signos de deshidratación, ya que estuvieron perdidos y desorientados durante la ruta que iniciaron.

Los hechos se produjeron el pasado día 12 de septiembre, cuando en la central COS 062 de la Guardia Civil se tuvo conocimiento de la desaparición de dos ciclistas por parte de los padres de uno de ellos. Comunicaron que los estaban buscando, no encontrando su paradero y no pudiendo contactar con ellos vía telefónica debido a la falta de cobertura.

Rápidamente una patrulla se desplazó a la zona indicada por los padres para iniciar la búsqueda. Fue antes que cayera la noche, ya que esto hubiese complicado bastante más la localización de personas. Durante el recorrido los agentes tuvieron que inspeccionar varios tramos a pie debido a la dificultad del terreno.

Finalmente los dos jóvenes fueron localizados cerca de la presa de la Alcolea situada en el término municipal de Gibraleón, estando muy mareados y deshidratados y siendo trasladados de urgencia al Centro de salud de la localidad olontense para su valoración médica.

Vómitos

Uno de los jóvenes comentó a los agentes que, debido a las altas temperaturas de ese día y a la falta de agua, bebió de un arroyo, lo cual le provocó vómitos.

Una vez dados de alta, los agentes, junto a uno de los padres, se acercaron al punto donde fueron encontrados los ciclistas para recoger las bicicletas.