De tragaperras a jamones y bicicletas: así actuaba en Huelva la banda de aluniceros desarticulada por la Guardia Civil y la Policía

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha permitido desarticular en la provincia de Sevilla a una de las bandas de aluniceros más activas de Andalucía Occidental. Al grupo criminal se le atribuye la autoría de más de 25 robos cometidos en menos de tres meses en establecimientos de las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Badajoz. La investigación se ha saldado con la detención de siete de sus integrantes.

El grupo, asentado en Sevilla capital, se dedicaba a cometer robos con fuerza en comercios mediante el método del alunizaje, para lo que utilizaban vehículos que habían sustraído previamente. Sus miembros mantenían una intensa actividad delictiva, llegando a desvalijar hasta cuatro negocios en una sola noche.

En lo que respecta a Huelva, se han esclarecido dos robos por alunizaje perpetrados en la Sierra de Aracena en establecimientos de venta de productos ibéricos.

La investigación se inició a principios del pasado mes de agosto, después de que los agentes tuvieran conocimiento de la sustracción de un vehículo en la localidad sevillana de Lebrija. Ese mismo coche fue utilizado esa madrugada para reventar las lunas de cuatro establecimientos distintos, lo que puso a los cuerpos de seguridad sobre la pista de un grupo organizado.

Los agentes comprobaron que el principal objetivo de la banda eran los establecimientos hosteleros, de donde sustraían las máquinas recreativas, comúnmente conocidas como «tragaperras». Estas se convirtieron en el botín más codiciado por su alto valor económico. Sin embargo, en la última fase de la investigación se detectó un cambio en sus objetivos, pasando a centrarse en comercios de alimentación gourmet para robar productos ibéricos y en tiendas especializadas para hacerse con bicicletas de alta gama.

Finalmente, la operación culminó con la entrada y registro en varios domicilios de Sevilla capital y de las localidades de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra. Allí, los investigadores intervinieron una cantidad considerable de productos ibéricos, bicicletas de gran valor y varias máquinas recreativas. Además, hallaron herramientas y vestimenta usada en los robos, inhibidores de alarma, dispositivos de arranque de vehículos, armas de fuego largas y una plantación interior con más de 290 plantas de marihuana.

Tras los registros se detuvo a siete personas, todas con antecedentes por delitos contra el patrimonio. Se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia e intimidación, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lebrija ha decretado prisión preventiva para cinco de ellos, mientras que los otros dos han quedado en libertad con cargos.

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Equipo de Delincuencia Organizada Patrimonial de la Guardia Civil de Sevilla, el Grupo II de la UDEV de la Policía Nacional de Sevilla y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva.