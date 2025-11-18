Un indigente de Lepe acaba en el hospital tras autolesionarse con una litrona

Un indigente acabó en el centro de salud este lunes por la mañana tras autolesionarse con una litrona en una céntrica plaza de la localidad onubense de Lepe.

Según informaron testigos presenciales a Huelva24, el varón había tenido previamente una pelea con otros hombres en dicha zona, mediando varios insultos de por medio, hasta que finalmente se autolesionó con la litrona.

La Guardia Civil indicó posteriormente a este diario que varios agentes acudieron al lugar de los hechos tras recibir la llamada de algunos ciudadanos y que de manera urgente solicitaron la atención de los servicios sanitarios para que se llevaran al hombre herido a un centro de salud y allí pudiera ser atendido de las lesiones que sufrió con los golpes que él mismo se propinó.

Además, también señalaron que no hubo ninguna denuncia por agresión de particulares por la pelea que había tenido lugar unos minutos antes.