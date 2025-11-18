Un indigente de Lepe acaba en el hospital tras autolesionarse con una litrona

Previamente había tenido una pelea con varias personas en una céntrica zona de la localidad

En libertad con cargos el indigente que realizó tocamientos a dos adolescentes de la capital

Detenido un joven de 19 años en Huelva acusado de agredir a una indigente que dormía en un soportal

Consiguen trasladar a Senegal a un indigente que malvivía por las calles de Bonares

Dos agentes de la Guardia Civil socorriendo al herido antes de que llegaran las asistencias sanitarias h24
R. Ubric

R. Ubric

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un indigente acabó en el centro de salud este lunes por la mañana tras autolesionarse con una litrona en una céntrica plaza de la localidad onubense de Lepe.

Según informaron testigos presenciales a Huelva24, el varón había tenido previamente una pelea con otros hombres en dicha zona, mediando varios insultos de por medio, hasta que finalmente se autolesionó con la litrona.

La Guardia Civil indicó posteriormente a este diario que varios agentes acudieron al lugar de los hechos tras recibir la llamada de algunos ciudadanos y que de manera urgente solicitaron la atención de los servicios sanitarios para que se llevaran al hombre herido a un centro de salud y allí pudiera ser atendido de las lesiones que sufrió con los golpes que él mismo se propinó.

Además, también señalaron que no hubo ninguna denuncia por agresión de particulares por la pelea que había tenido lugar unos minutos antes.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app