La banda Delbosque promete llevar al público del Gran Teatro Huelva al vórtice de su potente directo

La programación de otoño de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Huelva viene con mucha música y entre artistas como Amaral, Antílopez o Antonio Orozco, hay una banda de la capital dispuesta a generar 'Vórtices' desde el Gran Teatro este jueves a las 20.00 horas. Es Delbosque y así es como se llama su último disco, un trabajo que ya ha exhibido en varios escenarios de la provincia con un gran respaldo de sus seguidores.

Ahora toca repetir ceremonia en el templo cultural de Huelva, donde ya hicieron resonar en directo 'Interferencias' en el años 2016. Previamente, Delbosque ha presentado 'Vórtices' en el ciclo 'Las tardes del Foro', del Foro Iberoamericano de La Rábida, en la programación de 'Cantero Rock', en la Universidad de Huelva, y en el Festival Islasónica de Isla Cristina, junto a otras destacadas formaciones nacionales e internacionales.

Los instantáneas del grupo JESÚS GARCÍA SERRANO / PROFETA GARRIDO

Entradas a la venta

En estos conciertos se generó extraordinario ambiente que el conjunto de rock/pop independiente quiere recrear nuevamente con el público. La venta de entradas va a buen ritmo para este espectáculo, en la línea de la notable repercusión que ha tenido en medios y webs y podcast musicales de ámbito nacional. Aquí se puede adquirir las entradas para el concierto en el Gran Teatro.

'Vórtices' es un EP que vio la luz a finales de noviembre del año pasado y contiene todo lo que caracteriza a Delbosque, como su sonido potente, sus melodías hipnóticas, sus matices sonoros y sus desarrollos instrumentales. Bebe de bandas nacionales e internacionales del rock independiente de los 90 principalmente, pero con la mirada puesta en otros sonidos y subgéneros del rock.