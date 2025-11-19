Mayra Hermosillo, directora de 'Vainilla': «Me encantan los colores de Almodóvar y trabajamos mucho en la película por ese camino»

La directora de cine y actriz mexicana Mayra Hermosillo ha presentado hoy en el Festival de Cine de Huelva su primera película, Vainilla (México, 2025), que forma parte de la Sección Oficial del certamen onubense. Se trata de un largometraje estrenado en la 82 edición del Festival de Venecia y premiado al Mejor Guión, sección Authors Under 40, y seleccionada en el Festival de Morelia o en el Adelaide Film Festival.

Vainilla nos presenta una emocionante historia en la que Roberta, una niña de 8 años a finales de los 80 aprecia cómo su casa se tambalea por las crecientes deudas que lo acechan. Una batalla por mantener el hogar que será crucial al determinar la forma en que se ve a ella misma y a su entorno. Una historia de una familia formada por siete mujeres trata de sacar adelante su hogar.

Hermosillo, que también forma parte como actriz de otra de las películas de la Sección Oficial, Un mundo para mí, ha comentado durante su encuentro de hoy con la prensa que «Vainilla nace de mi deseo de contar algo de mi historia personal, de lo que sí es mi familia y de no tratar de gustar por gustar al público».

En este sentido, la realizadora mexicana ha afirmado que fue apasionante «poder reunir a todas estas mujeres para construir una historia en la que, evidentemente, hay mucho de personal. Fueron momentos a veces muy rudos, pero muy enriquecedores».

Un universo íntimo

La directora, de esta forma, ha mostrado su satisfacción por haber podido construir «un universo íntimo, lleno de matices, con una estética muy cuidada». Así, ha confesado que «me encantan los colores de Almodóvar, y trabajamos mucho en la película por ese camino».

Hermosillo se ha referido también al emergente movimiento de mujeres directoras de cine que vive actualmente su país. Así, ha asegurado que se trata «de algo muy hermoso y muy valiente, porque las mujeres siempre aportamos miradas distintas, también en la misma forma de trabajar, dando un espacio predominante a las emociones sobre la parte técnica».

Hermosillo dirigió su primer cortometraje en 2018 y está presente como actriz en Un mundo para mí, que forma parte también de la Sección Oficial a Concurso del 51 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Ahora, debuta en el largo de ficción con Vainilla, una producción estrenada en la Giornate degli Autori de Venecia.