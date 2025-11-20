El Festival de Huelva presenta 'Pendaripen', documental de Alfonso Sánchez sobre la historia del pueblo gitano

'Pendaripen', que en romaní significa 'historia', es el nuevo documental de Alfonso Sánchez, presentado este jueves en el Festival de Cine de Huelva dentro de su Sección Talento Andaluz, explora seis siglos de la existencia del pueblo gitano en España. La narración se construye a través de las voces de antropólogos, historiadores, activistas, artistas y miembros de la propia comunidad gitana.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, una historia de «opresión, persecución y resistencia«, pero también de »riqueza cultural, mestizaje y contribución a la identidad española«.

El largometraje se estrenó en la reciente edición de Seminci dirigido por el cineasta Alfonso Sánchez, que recibió el Premio Luz del Festival de Huelva en 2017 e inauguró la cuadragésima novena edición de 2019 con 'Sembrando sueños'.

Sánchez, que ha estado acompañado por la productora del documental, Agus Jiménez, en su encuentro con la prensa ha explicado que el documental trata de condensar en una hora y media «los 600 años de historia del pueblo gitano, una historia marcada por el racismo y la exclusión».

El director ha hecho hincapié que «siempre» tuvieron claro que este documental «lo tenía que contar el pueblo gitano». De esta forma, la guionista, Eva Montoya, es de etnia gitana, así como muchas de las personas que muestras su testimonio en la obra. La narradora, además, es la cantante y actriz Lolita.

Por su parte, Agus Jiménez ha afirmado que el documental muestra «como se van construyendo los prejuicios contra este pueblo y la propia arquitectura del racismo, lo que nos hace darnos cuenta que estos hechos siguen muy presentes hoy en día«, un hecho en el que ha incidido también Alfonso Sánchez: »Seguimos repitiendo los mismos patrones que hace 600 años«.

Alfonso Sánchez Fernández (Sevilla, 1978) es actor, director, guionista y productor andaluz, referente del cine español por «su versatilidad y compromiso con la identidad cultural». Ha dirigido títulos como 'El mundo es nuestro' (2012), 'El mundo es suyo' (2018), 'Para toda la muerte' (2020), 'Superagente Makey' (2020), 'El mundo es vuestro' (2022), 'Sembrando sueños' (2023), 'Francisco de Saavedra, puño y letra de la historia' (2024) y 'Pendaripen' (2025).