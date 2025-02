Cristian de Moret regresa con 'Electro Petenera'

Que Cristian de Moret es una de las voces más singulares e impredecibles de nuestro nuevo flamenco dejó de ser un secreto a voces ya hace bastante, bastante tiempo. Para percatarse de ello bastaba solo haber disfrutado de su disco de debut, el portentoso 'Supernova', pero su siguiente larga duración, ese 'Caballo rojo' que nos llegó en 2023, vino para rubricar en letras de oro la inmensa ductilidad de un artista que parece no conocer límites.

Ahora lanza 'Electro Petenera' como primer y atractivo adelanto. En las propias palabras de su autor, «unos cantes por peteneras que sueña con un mundo mejor, con menos guerras; una crítica a la venta de armas y la basura que lo sustenta». Como debe ser: este «Apache Bereber» viene en son de paz.

En su disco de estreno quedaron, para el recuerdo, canciones como 'Magia negra', 'Veneno', 'Ya se apaga', 'Furia', 'Romance de la Cautiva' o 'Limpio y puro', que nos mostraban las diferentes y dispares facetas de un mismo músico, aumentando nuestro interés por uno de los discos, sin duda alguna, de aquel año. No era para menos, conociendo sus antecedentes: recordemos que 'Supernova' llegó a situarse entre los 50 discos del año para El País y que acaparó por igual la atención de medios, profesionales —de Kiko Veneno a Fuel Fandango, son muchos los compañeros artistas que alabaron públicamente aquel debut— y público, gracias a su valiente apuesta por la mezcla de géneros y estilos con el flamenco como eje vertebral.

No hay dos sin tres, y tras el fulgor de 'Supernova' y la galopada de 'Caballo rojo', este 2025 nos llegará 'Apache Bereber', el esperadísimo tercer larga duración de Cristian de Moret. Un álbum en el que el onubense promete ahondar en los sonidos y universos culturales de raíz americana, del Norte de África y, cómo no, de ese flamenco vanguardista marca de la casa. También las texturas electrónicas seguirán ahí, siempre con ese sello tan personal que Cristian de Moret imprime a sus propias canciones como productor. Y como también viene siendo habitual en los últimos sencillos que el artista ha ido publicando antes de encerrarse en el estudio para dar forma a su tercer LP, no faltarán las colaboraciones de lujo, que se irán desvelando en las próximas entregas.