Martín Sánchez se proclama ganador del Concurso de Fandangos Gonzalo Clavero de Calañas

El joven cantaor onubense Martín Sánchez ha conquistado el primer premio en el prestigioso VII Concurso de Fandangos de Huelva y su Provincia Gonzalo Clavero, celebrado recientemente en Calañas. Una victoria que reafirma su proyección artística y su conexión con la tradición flamenca de la provincia.

Martín expresó su gratitud por este reconocimiento. «Gracias al jurado por otorgarme este premio y a todos los presentes por la maravillosa acogida. Felicito a mis compañeros por sus premios y disfruté muchísimo el rato de juego que compartimos después».

Martín viene de ganar hace menos de dos semanas el certamen provincial de fandangos Paco Marín, en Beas, también en Huelva. Y días antes se había hecho también con la primera posición en el Certamen Nacional de Fandangos Paco Toronjo, en Alosno.

El joven cantaor lanzará en los próximos días el que será su segundo tema de estudio, junto a un videoclip grabado en las playas de Mazagón.