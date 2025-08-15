Se organiza un concurso de fotografía en Huelva que repartirá 15.000 euros en premios: así puedes inscribirte

La Diputación de Huelva, a través de la Unidad de Gestión de La Rábida, ha puesto en marcha el I Concurso (Rally) Fotográfico 'La Rábida 2025', una iniciativa que busca fomentar la sensibilidad por la conservación y difusión del valioso patrimonio histórico-artístico y natural del entorno rabideño. Con una dotación total de 15.000 euros en premios, el certamen invita a fotógrafos, tanto profesionales como aficionados, a capturar la esencia de los Lugares Colombinos a través de sus objetivos. La convocatoria, aprobada el pasado 6 de agosto, está abierta a cualquier persona mayor de edad, sin importar su nacionalidad, y establece un plazo de inscripción que finalizará el próximo 10 de septiembre.

El tema central del concurso es «El patrimonio histórico de La Rábida». El jurado valorará especialmente aquellas obras que consigan reflejar el atractivo turístico, histórico y medioambiental de este enclave único. Cada participante podrá presentar un máximo de cinco fotografías, que deberán ser tomadas obligatoriamente durante el período del rally, fijado entre el 1 y el 31 de octubre de este año. Este requisito garantiza que todas las imágenes sean actuales y creadas específicamente para la ocasión.

En cuanto a las especificaciones técnicas, se admite cualquier técnica fotográfica, siempre que los metadatos del archivo confirmen la fecha y hora de la captura. Las imágenes pueden ser en blanco y negro o en color, permitiéndose retoques básicos de parámetros como el contraste o la saturación. Sin embargo, no se aceptarán fotografías con una edición excesiva ni aquellas generadas mediante inteligencia artificial. Las obras deben enviarse en formato JPG de alta resolución (300 ppp) a la dirección de correo electrónico fotografiaslarabida@diphuelva.org, con unas dimensiones cuyo lado mayor se sitúe entre los 3.000 y 4.000 píxeles y un peso máximo de 5 MB.

Premios

La distribución de los premios se ha estructurado para reconocer diferentes aspectos del patrimonio de La Rábida. Se entregarán dos premios principales 'Diputación de Huelva', dotados con 3.000 euros cada uno. Además, se han establecido galardones específicos de 1.500 euros para las mejores fotografías que representen el Monasterio de La Rábida, el Muelle de las Carabelas y el Parque Botánico José Celestino Mutis. También se concederá un premio de 1.500 euros al mejor artista nacido en la provincia de Huelva, que será acumulable a otros reconocimientos. Finalmente, se repartirán tres premios de 1.000 euros. La gala de entrega de premios, donde se darán a conocer los ganadores, está prevista para el 28 de noviembre.