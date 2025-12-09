Manuel Carrasco anuncia cuatro conciertos en Sevilla en 2026 y cómo conseguir las entradas

Ya había venido dando pistas durante los últimos días en sus redes sociales con varios vídeos y finalmente esta noche, también a través de dicho canal, Manuel Carrasco ha desvelado una gran sorpresa que le tenía preparada a sus incondicionales bajo el título 'Salvaje desde la raíz'.

Así, el artista isleño ofrecerá cuatro conciertos en el Estadio de La Cartuja en Sevilla a mediados del próximo mes de junio del año 2026. Ya ha dado las fechas de los mismos, que serán las siguientes:

- Viento Salvaje, 13 de junio de 2026.

- La Cruz Salvaje, 14 de junio de 2026.

- Corazón Salvaje, 19 de junio de 2026.

- Pueblo Salvaje, 20 de junio de 2026.

Además, el onubense también ha desvelado que las entradas estarán disponibles el próximo jueves día 18 de diciembre a partir de las 12.00 horas a través de su página web oficial: manuelcarrasco.es

Será, por lo tanto, un buen regalo de Reyes para muchos de sus fans, que estaban ávidos de conocer noticias sobre el futuro del artista isleño después de que este 2025 presentara su nuevo trabajo, 'Pueblo Salvaje', con el que llevó a cabo una gira por buena parte del territorio nacional, colgando casi siempre el cartel de 'no hay billetes'.

Lleno el pasado mes de mayo

Manuel Carrasco, que incluyó a su localidad natal, Isla Cristina, en dicha gira, concedió también a Sevilla el privilegio de iniciar allí sus conciertos y el 17 de mayo reunió a alrededor de 70.000 personas en las gradas de La Cartuja. Algo que espera repetir el próximo año en el mes de junio durante cuatro espectáculos que se prevén apoteósicos y emocionantes.