Manuel Carrasco no puede ser más él mismo que cuando canta en Isla Cristina. Allí se mira al espejo con los ojos cerrados y se reconoce. Percibe los aromas y sabores, el tacto y los sonidos de su casa, el latido de su gente, sus paisajes, donde cada bienvenida es como si nunca se hubiera ido para ser un ídolo aclamado.

Entre familia, amigos, vecinos y visitantes adoptados nuevamente, tras dos años sin actuar en directo aquí, celebró con orgullo sus raíces. Hizo gala de espíritu marinero y carnavalero para poner mil redobles a su agitado corazón e insuflar con sus canciones movimiento a vientos y mareas, al oleaje de almas que cantan y bailan al compás de su voz, el faro que gira para que llegue a cada esquina su luz. Con ella lanzo un constante mensaje vitalista.

Encendiendo las orillas de su pueblo, cada barrio y cada calle, en días de fiesta en honor de la Virgen del Mar, se escribió un relato colectivo en la noche del viernes desde un recinto ferial abarrotado, con todo el público conectado -con mayoría de féminas-, siendo junto al artista una bandada de pájaros en la brisa que se eleva y se posa, cortando un verano de calor extremo e incendios. Al vuelo se dibujó un paréntesis ocupado por un oasis donde anidó una felicidad que vale por la de muchos días dignos de recordarse.

El don de repartir felicidad

Desde su embarcadero Manuel Carrasco, con una avenida que mira siempre al mar con su nombre y un mural con su rostro que se eleva desde la placita de su infancia, se sabe poseedor del don de hacer felices a los demás haciendo lo que le hace feliz a él. Cantar en Isla Cristina no es pagar una deuda de retornado por el tiempo ausente, es un motivo para celebrar los orígenes, para valorarlos y sentirnos, es la razón para compartir todo lo que tiene con todos los que quieren situarse a su alrededor, muy cerca. Y son legión.

Con el corazón abierto, Inspirado y entregado, se le asomó constantemente a los ojos el niño que aún es, con una sonrisa que se contagia, auténtico, cercano, con ese encanto sencillo, con ese arte que no quiere ser más que nadie, pero que no se calla ni se rinde ante nada. Manuel ha volado alto sin olvidar qué sucede en la tierra. Pisó fuerte el escenario, donde las ganas de agradar y repartir emociones contrapesan en la balanza a la responsabilidad y la autoexigencia que vienen marcando la trayectoria de un trabajado éxito.

Desplegó como las velas canciones repletas de matices, donde su poesía nacida en sus adentros se viste con diferentes compases, ritmos y melodías. Lo mismo suena a carnaval, con sus versos y verdades, que a ritmos de raíz, aflamencados, aires caribeños, salseros, canalizados por la energía de un pop donde todo cabe, porque el sello lo pone una voz genuina con un pellizco especial, que emociona e impulsa el ánimo.

Reivindicando los sueños

De lo íntimo a lo grandioso, del fraseo lento al canto a boca llena, pero siempre proyectado desde el corazón, el artista reivindicó los sueños y cantó al amor de tantas formas y a sus efectos, a la libertad, a la dignidad y el honor, a los ideales irrenunciables, a los elementos naturales, a las batallas diarias que no acaban, a los fantasmas y demonios interiores, al puñado de sentimientos que nos gobiernan en distintas direcciones según el momento.

Manuel Carrasco interpretó casi 30 canciones de todas sus épocas y momentos, todas ellas con mucho sentimiento y verdad. Desgranó temas como Pueblo salvaje, Tengo el poder, Corazón y flecha, Salitre, Los sueños perdidos, No dejes de soñar, Museo del Prado, Mi dignidad, Eres, Fue, Ya no, Tambores de guerra, Mujer de mil batallas y Prohibida, entre otras.

Y en torno al artista un público de miles de personas de diferentes edades y procedencias que lo adora con pasión, que le grita, vitorea y aclama. Que lo coloca en el altar y a la vez es parte de su familia y su hogar, de su día a día. Con él se identifican, le admiran, casi le rezan, a su modo. Lo ven como un refugio, un mago que sabe poner palabras y melodía al sentir que no es nada fácil expresar. Y fuera del recinrto, las mismas que dentro o más. Siguiendo con ansia cada canción, cada palabra.

Cuando alguien pregunte por qué tiene tanto éxito Manuel Carrasco, que simplemente se dé la oportunidad de verle cantar en vivo. Y si es en Isla Cristina, mejor que mejor. Quizás entonces, como Love of Lesbian, entonarán aquello de «Ahora ya soy otro fan de John Boy».