Miguel Garcés, actor de 'Los domingos', destaca que muestran «un debate sosegado y tranquilo entre personas de muy diversa procedencia ideológica»

Tras los éxitos de 'Cinco Lobitos' y la serie' Querer', Alauda Ruiz de Azúa llega a la Sección Acento de la 51 edición del Festival de Huelva con 'Los domingos'. La trama se centra en una adolescente idealista y brillante de 17 años que se debate entre decidir qué carrera universitaria estudiará o tomar los hábitos y abrazar la vida de monja de clausura.

Una situación que desestabiliza a toda su familia provocando un abismo y una prueba de fuego para todos, en un filme que, por momentos, podría ser un western sobre las creencias, propias y ajenas. 'Los domingos' ha sido la gran triunfadora del Festival de San Sebastián con cinco premios, entre ellos, la Concha de Oro a la Mejor Película.

«Una mirada limpia hacia el otro»

Miguel Garcés, actor de la película que ha destacado que uno de los principales éxitos de la película «es el debate sosegado y tranquilo que genera entre personas de muy diversa procedencia ideológica o de cualquier otra índole, ofreciendo una mirada limpia hacia el otro».

En este sentido, el intérprete ha explicado que se trata de una película que logra un hecho inusual en los tiempos que corren, «que cada uno ha logrado comprender al del otro lado», un hecho que convierte a la película en una experiencia «ciertamente enriquecedora, llena de matices y de comprensión».

Garcés ha destacado también la facilidad de trabajar con una directora «que hace un trabajo previo con los actores muy importante, dándonos un tiempo que luego se nota, y mucho, en el resultado final de la película, porque ya en el mismo comienzo del rodaje nos enfrentamos con una base sólida y con una familia actoral ya construida».

El actor ha explicado también que le atrajo de su personaje, Iñaki, el hecho de que es «un padre posible, que puede perfectamente existir, aunque no cumpla a la perfección con lo que se puede esperar de un padre». De esta forma, Garcés ha confesado que «ha sido un gran aprendizaje» para él como actor.