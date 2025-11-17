'Origami' y 'Por huevos', ganadores de la Sección Pantalla Huelva

Los cortometrajes 'Origami' y 'Por huevos' han sido los ganadores de los dos premios de la Sección Pantalla Huelva, en la que han participado un total de cinco títulos en un apartado dedicado a las producciones audiovisuales con sello onubense. De este modo, el certamen mantiene por décimo año consecutivo su apuesta firme por apoyar el talento local, con unos galardones que cuentan con el apoyo de la Fundación Atlantic Copper, colaborador oficial del Festival.

Así, el corto Origami, dirigido por Álvaro León, ha sido elegido el Mejor Cortometraje de Pantalla Huelva por los miembros del Jurado Joven del Festival, quienes lo han elegido «por visibilizar un grave problema tan actual de nuestra sociedad, de una manera tanto sencilla de ver como de entender.» La película narra una trama en la que la felicidad de Lucía, una niña que juega con su madre, se rompe cuando su padre inicia una violenta discusión.

El premio lo ha recogido su director, Álvaro León, que ha mostrado su agradecimiento por este reconocimiento, que ha querido dedicar a sus productores «por la confianza en el proyecto y al Festival de Huelva, por darnos esta gran oportunidad».

Por su parte, el Premio del Público ha recaído en el corto Por huevos, de Ruth Flores y María Izquierdo, que ha resultado el ganador tras las votaciones efectuadas por el público asistente a las proyecciones del Gran Teatro. Sus directoras han recogido el galardón y han mostrado su satisfacción por «un premio que llega por parte del público».

Álvaro León recogiendo su primero en el acto que ha tenido lugar esta tarde en la Casa Colón de la capital onubense h24

Los títulos ganadores de esta edición se han dado a conocer hoy en un acto celebrado en la Casa Colón, al que han asistido la alcaldesa de Huelva y presidenta de la Fundación del Festival, Pilar Miranda; el director del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, Manuel H. Martín; la delegada territorial de la Junta de Andalucía en Huelva de Turismo y Andalucía Exterior y Cultura y Deporte, Teresa Herrera; la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero; el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina; el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro; y la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca.

Además de Origami y Por huevos, los cortometrajes que han competido en Pantalla Huelva durante esta 51 edición han sido Tablas, de Luis Suan; Fandangos de amor y acero, de Antonio Sánchez y Valeria García; y No es serio este cementerio, de Adrián Valle Tristancho y Luis Ortiz-Abreu.