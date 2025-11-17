La mexicana 'Alivios' y la española 'Estela' se llevan el Colón de Plata a mejores cortometrajes del Festival de Huelva

El Jurado Joven de la Sección Oficial de Cortometrajes de la 51 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, formado por estudiantes de los centros educativos de Huelva, ha otorgado el Colón de Plata al Mejor Cortometraje Internacional Iberoamericano a Alivios, producción de México y Venezuela dirigida por Juan Manuel González; y el Colón de Plata al Mejor Cortometraje Nacional a 'Estela', dirigido por Manuel Sicilia.

En su veredicto, el Jurado Joven ha destacado de 'Alivios' «su sensibilidad y realidad al mostrar el profundo vínculo entre madre e hijo y el sacrificio mutuo que comparten». La cinta narra el dilema de una mujer mayor y su hijo, que deben llegar a un acuerdo sobre quién hará el mayor sacrificio mientras deciden cómo afrontar el resto de sus vidas. El corto mexicano se ha proclamado ganador por encima de otras cuatro producciones de Argentina, Panamá y Brasil.

Sobre Estela, premiado como Mejor Cortometraje Nacional, el Jurado ha señalado «su historia de perseverancia y su capacidad para demostrar lo importante que es no dejar de luchar por tus sueños».

El Jurado Joven ha concedido también Mención Especial en la Sección Oficial Nacional a Baile de feria, de Bernabé Bulnes, y Mención Especial en la Sección Oficial Internacional Iberoamericana a 'Los Pantonne', de la directora argentina Florencia Momo.

Comedia e historia

Asimismo, el premio al Mejor Cortometraje de Dirección Andaluza de la Sección Talento Andaluz ha recaído en 'All you need is love', de Danny Ruz, que se ha impuesto a otras cinco producciones andaluzas. El Jurado Joven ha reconocido a All you need is love «por haber incluido dos grandes pilares en España, la comedia y la historia, algo que en Andalucía nos sobra». Se trata de un premio que otorga un espacio necesario a los cortometrajes, en una firme apuesta del Festival de Huelva por fomentar el talento andaluz y los trabajos audiovisuales de la industria hecha en Andalucía.