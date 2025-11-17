El público más joven del Festival ya disfruta del cine en la Casa Colón y el Gran Teatro

Una de las señas de identidad del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano desde su origen es su implicación con el público más joven. La sección Primera Pantalla ofrece una completa programación para alumnos de los centros educativos de la provincia, que desde este lunes ya están pasando por la Casa Colón y el Gran Teatro para disfrutar del séptimo arte.

La programación de cine infantil y juvenil está acompañada de guías didácticas para que además de ver las películas en las salas haya también un espacio en las aulas.

Títulos

Las películas de esta sección son: Kayara, la guerrera del imperio Inca, de César Zelada y Dirk Hampel; Mavka: guardiana del bosque, de Aleksandra Ruban y Oleh Malamuzh; ¡Hola, Frida!, de Karine Vézina y André Kadi; Campeón, de Camiel Schouwenaar; Mi vida a lo grande, de Kristina Dufková; Hija del volcán, de Jenifer de la Rosa Martín; y Te estoy amando locamente, de Alejandro Marín.