Paquito D'Rivera pondrá en noviembre el broche de oro al Festival de Jazz de Huelva

El músico y compositor cubano Paquito D'Rivera, considerado uno de los mejores saxofonistas y clarinetistas del mundo, será el plato fuerte del II Festival de Jazz Iberoamericano de Huelva. El certamen, que se celebrará del 3 al 9 de noviembre, busca consolidar a la capital como un referente del género tras el éxito de su primera edición y contará también con figuras internacionales como el guitarrista brasileño Yamandu Costa y la violonchelista cubana Ana Carla Maza, además de poner en valor el talento de los artistas onubenses.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha presentado esta mañana la programación, destacando que Huelva «se consolida como referente de este género musical en España tras el éxito de la primera edición tanto por el respaldo del público, como por la proyección de la ciudad gracias a la presencia de artistas de primer nivel».

Nacho Molina durante la presentación del festival aytO.huelva

La propuesta, que cuenta con la Fundación Caja Rural del Sur como principal aliado, ofrecerá una atractiva oferta cultural que, además de los conciertos, incluirá sesiones en la calle, exposiciones, conciertos didácticos, una master class, una mesa redonda y una actividad que unirá libros y jazz. Según Molina, la música en directo es «un revulsivo para la cultura onubense y un incentivo para dinamizar nuestras calles, nuestro comercio y hostelería y atraer visitantes».

Conciertos de ida y vuelta

El festival presenta los conciertos principales como dúos que unen a referentes de América Latina con músicos onubenses. El cartel internacional lo encabeza Paquito D'Rivera, que pondrá el broche de oro al festival el sábado 8 de noviembre en la Casa Colón, en una actuación que forma parte de su exclusiva gira por España.

Junto a él, el guitarrista y compositor brasileño Yamandu Costa abrirá los conciertos en el Gran Teatro el jueves 6 de noviembre a las 20.00 h., donde compartirá escenario con Juanfe Pérez, músico de Villanueva de los Castillejos nominado a los Latin Grammy Awards 2023. Al día siguiente, el viernes 7 de noviembre, también a las 20.00 h. en el Gran Teatro, actuará la violonchelista y cantante cubana Ana Carla Maza. Lo hará junto al pianista onubense Juan Pérez 'Aure', reconocido con el Primer Premio SGAE Paco de Lucía 2022 a la composición flamenca.

El concejal agradeció el apoyo de colaboradores como el Instituto de Música Moderna y Jazz de Huelva, el Colectivo Cultural Olontia y la Asociación Onujazz para consolidar esta iniciativa.