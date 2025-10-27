Accidente grave en Huelva: Siete heridos en un choque entre un autobús y un todoterreno en el puente del Odiel

Siete personas han resultado heridas de diversa consideración y han tenido que ser trasladadas al hospital tras la fuerte colisión que se ha producido este mediodía, en torno a las 15.50 horas, entre un autobús y un todoterreno 4x4.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía a Huelva24, el accidente ha tenido lugar en el kilómetro 0,6 de la carretera A-497, es decir, en el puente del Odiel, en la salida de Huelva en dirección hacia Punta Umbría.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladados miembros de los servicios sanitarios, bomberos, Guardia Civil, Policía Local y de mantenimiento de carretera y no ha habido que lamentar ningún fallecimiento pese a la gravedad del golpe pero sí varios heridos.

Ambos conductores han sido trasladados al Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense, estando más grave el del todoterreno. Y también cinco de los pasajeros han sido trasladados en ambulancia, tres de ellos al Juan Ramón Jiménez y los otros dos al Hospital Vázquez Díaz.

Se han tenido que cortar los dos carriles del viaducto en dirección a Punta Umbría debido al grave accidente dgt

El autobús, en el que viajaban 32 pasajeros, había salido de Huelva capital en dirección a Aljaraque a las 15.30 horas.

El accidente ha provocado varios minutos de retenciones en el puente del Odiel ya que se han cortado los dos carriles del viaducto en dirección a Punta Umbría. Se ha establecido además un itinerario alternativo por el Puente Sifón, carretera VM-497, desde el kilómetro 0 al km 2.42 en Corrales.

Reacción ejemplar de los ciudanos

La reacción de los ciudadanos ha sido ejemplar y digna de mención ya que han dejado el carril central completamente libre facilitando un pasillo de evacuación para que pudiesen llegar los vehículos de emergencias.