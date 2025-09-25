La XV Pinzoniana honra el Descubrimiento desde el prisma más femenino

La presentación de la Corrida Pinzoniana de Palos de la Frontera

Con presencia de numerosos aficionados, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, junto a su equipo de gobierno y la novillera Olga Casado recién llegada de presentar en Madrid el cartel del homenaje a Antoñete, el empresario Jorge Buendía presento la XV Pinzoniana en la Casa del descubridor Martín Alonso Pinzón.

En un acto mantenido por la palerma Rocío Molina, que destacó la iconografía del cartel con Isabel la Católica, Buendía destacó los orígenes del festejo desde las primeras negociaciones con Francisco Rivera Ordóñez, hasta el pasado año con Diego Ventura o el presente año con Lea Vicens, Javier Zulueta y Olga Casado ante ganado de Soto de la Fuente para rejones, toros de Núñez del Cuvillo y utreros de Julio de la Puerta. Agradeció a todo el equipo mulilleros, areneros, torileros, en especial a la sastre, Mauri, que viste de forma especial a los intervinientes.

Olga Casado habló de que todo va súper rápido en su vida, desde que triunfó en Madrid, y que le hace mucha ilusión torear esta pinzoniana donde además se vestirá de forma distinta.

La plaza más barata de España

Por su parte, Milagros Romero recordó el apoyo del Ayuntamiento a la fiesta brava, diciendo que el coso del Descubrimiento sigue siendo la plaza más barata de España, y apuntó la ilusión de un cartel donde la mujer es protagonista por méritos propios después de que hayan pasado por esta plaza las principales figuras del toreo.

Se estableció después un diálogo con los aficionados presentes, que preguntaron por diversos aspectos de su carrera a la novillera madrileña.