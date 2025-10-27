La 21k Ciudad de Huelva bate nuevamente su récord y contará con más de 1.300 atletas de seis países

La 21k Ciudad de Huelva demuestra año año su crecimiento y este domingo, día en el que celebra su tercera edición, volverá a tener más participantes que nunca. Ha batido su récord de inscritos, que ascienden a 1.370 atletas. Proceden de Huelva y provincia, el resto de Andalucía y otros puntos de España, así como de países como Portugal, Italia, Inglaterra, Dinamarca y Uruguay.

Los datos confirman el crecimiento de participación en esta prueba de media maratón, con un recorrido homologado por la Real Federación Española de Atletismo. En 2023 la competición se estrenó con 808 participantes y el pasado años fueron 1.097. De este modo, la carrera ha ganado 300 corredores por año y para este domingo contará con casi 600 más que hace dos años.

Este día deportivo se completa con un 5k no homologado, cuyas inscripciones ya superan los 300 corredores, aunque las inscripciones estarán abiertas hasta este jueves. Esta carrera se celebrará a las 9.00 horas y a las 10.00 horas se disputará el 21k.

Diego Moisés Santos, miembro de la organización de Runner Sport Huelva, ha destacado a Huelva24 que están «muy satisfechos» con el nivel de participación alcanzado. «En lugar de un retroceso hemos experimentado un crecimiento. Los atletas han seguido confiando en nuestra labor y respondiendo a pruebas muy bien organizadas, a las que les dedicamos mucho tiempo y cariño», ha señalado.

Santos ha recordado que «Huelva antes no contaba con este tipo de eventos deportivos» y a día de hoy es referente en el atletismo con un 10k que ya ha sido Campeonato de España, una 21k también homologada y un 5k, que es la gran novedad.

De esta última prueba, el que fuera velocista internacional por España, ha comentado que «vienen muchos corredores de fuera con sus familiares y hay personas a las que les queda larga la media maratón pero un 5k les viene bien y estamos muy satisfechos con la cifra alcanzada de inscritos y a ver si se pueden sumar muchos más en estos días».

1.700 corredores en dos distancias

Para Santos, que Huelva pueda contar este domingo 2 de noviembre con casi 1.700 corredores entre la 21k y el 5k es «una barbaridad», porque, como ha recordado «hasta hace no mucho tiempo había en Huelva pruebas de 500-600 corredores y a día de hoy no bajamos de 1.000 tanto en la 10k como en la 21k».

En el crecimiento de la 21K, Diego Santos ha subrayado el gran respaldo con el que cuenta la organización de la prueba, con la estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Huelva, «fundamental», ha dicho para que salga adelante.

Además del consistorio onubense, a través de su marca Huelva Original, también es patrocinador la Fundación Caja Rural del Sur. Entre los colaboradores están la Diputación de Huelva, Avatel Telecom, El Corte Inglés, Hyundai Syrluz Syrrsa, Quirón Salud, Avantlex Abogados, Gatea Soluciones, PatriSo Confort y Trauma Ángel Heredia.

Feria del Corredor

Este viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur alberga la Feria del Corredor 21K & 5K.

Se trata de vivir un gran ambiente de atletismo en dos jornadas en las que se pueden recoger los dorsales, asistir a charlas sobre deporte y salud, visitar tiendas especialidades y disfrutar con actividades paralelas.