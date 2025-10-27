Rocío Espada hace en Marmolejo más sólido su liderato en la Copa Andalucía de Duatlón Cros

La deportista onubense se impuso con claridad en tierras jienenses, resultado que se suma a su victoria en Villa de Carcabuey

Rocío Espada, campeona de Andalucía de Duatlón Cros tres años después de su retirada: «Hace 3 meses me propuse por salud mental volver a competir»

Rocío Espada cruza victoriosa la línea de meta Fatri
Mario Asensio Figueras

Huelva

La deportista onubense Rocío Espada se impuso en la segunda prueba de la Copa Andalucía de Duatlón Cros, celebrada este finde semana en Marmolejo (Jaén). Con este resultado, sumado a su victoria en el Campeonato de Andalucía en Villa de Carcabuey (Córdoba), amplía su ventaja al frente de la general del la Copa de la especialidad.

La duatleta del CT Costa del Sol se impuso con un tiempo de 1:39:05, tras realizar el segundo mejor segmento de carrera, de seis kilómetros, (26:05, a 4:20 el kilómetro); el mejor de BTT, de 20 kilómetros, (1:00:32, a 19,8 km/h de velocidad) y el tercero en el tramo final de carrera a pie, de tres kilómetros (12:28, a 4:09).

Acompañaron en el podio de la prueba femenina a Espada Ana Estévez Guerrero (ADSevilla, 1:42:42) y Nieves Cantos Bertos (CD Vas, 1:43:42). Cuarta y quinta fueron Verónica González Tellez (CT Aquaslava, 1:44:54) y María del Mar Alaminos Ruiz (CD Vas, 1:45: 15).

El podio masculino lo formaron Sergio Correa González (Isbilya - Sploppy Joe's, 1:18:46), Ismael Sánchez Montes (CD Triatlón Guadiato, 1:22:06) y Juan Carlos Nieto Gracia (CT Al-Fanadic, 1:22:52). Álvaro Fernández Guillén (CD Entrena@trijuansa, 1:23:16) y Juan Miguel Planas González (CD Vas, 1:24:12), ocuparon la cuarta y la quinta posición.

