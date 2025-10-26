La segunda parte condena al PAN Moguer ante el líder en El Ejido (27-25)

El PAN Moguer cayó derrotado este sábado en su visita al Club Balonmano Cantera Sur de El Ejido, líder de la categoría, por 27-25 en un choque que se disputó en el Pabellón Las Norias de la localidad almeriense y que se decidió en la segunda mitad.

El conjunto amarillo marcha en la zona templada de la clasificación del grupo F de la Primera Nacional con un balance de siete puntos en siete jornadas merced a tres victorias, un empate y tres derrotas, y ahora recibirá al BM Alarcos de Ciudad Real, que marcha penúltimo en la tabla.

El choque estuvo muy equilibrado hasta el descanso, con tablas en el ecuador del primer acto (7-7, min. 15) y en el intermedio (13-13, min. 30). Pero los locales se fueron despegando poco a poco en el marcador (20-18, min. 45), manteniendo una mínima distancia hasta llevarse el triunfo final por 27-25.

Máximos artilleros

El mejor jugador del encuentro fue el almeriense José Antonio Bravo, autor de nueve goles, mientras que en las filas onubenses Carlos González anotó seis y Javier Rengel, Diosel Manuel Rondón y Antonio Soriano cuatro cada uno de ellos.