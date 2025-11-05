El GR Huelva brilla en el Andaluz y logra su pase al Campeonato de España

El Pabellón Vista Alegre de Córdoba fue el escenario donde el Club GR Huelva volvió a destacar en el Campeonato de Andalucía, reuniendo a gimnastas de todas las categorías —Base, Absoluto, Copa y Precopa— en una cita llena de talento, esfuerzo y emoción.

Bajo la dirección de Inmaculada Márquez, responsable del GR Huelva, y el trabajo constante de su equipo técnico, las gimnastas onubenses demostraron un alto nivel en cada una de sus actuaciones, con coreografías donde se combinaron la dificultad técnica, los riesgos y la belleza artística que caracterizan al club.

El conjunto logró una destacada participación en todas las categorías, obteniendo numerosos reconocimientos que confirman su excelente progresión y su proyección nacional.

En la categoría Absoluta, los conjuntos Benjamín y Alevín se proclamaron Campeones de Andalucía, mientras que el Infantil Absoluto obtuvo la 4ª posición, el Junior T la 5ª, y el Junior Absoluto la 6ª. Estos resultados garantizan la clasificación de GR Huelva para el Campeonato de España Absoluto, que se celebrará en diciembre en el WiZink Center de Madrid.

Asimismo, en el Campeonato Nacional Base, que tendrá lugar en Castellón en noviembre, estarán presentes los conjuntos Prebenjamín Base, Alevín N Base, Alevín V Base, Infantil Base —medalla de bronce en Andalucía— y Cadete Base. En total, nueve conjuntos y cuarenta y ocho gimnastas representarán a GR Huelva en las próximas citas nacionales.

En las categorías Copa y Precopa, las gimnastas del club también ofrecieron un gran nivel competitivo. En Precopa, el conjunto Prebenjamín obtuvo el Diploma de 4ª posición, y el Infantil Precopa, la 5ª posición y su correspondiente diploma. En Copa, el Benjamín y el Infantil se proclamaron Subcampeones de Andalucía y lograron además la plata en el Torneo Lourdes Mohedano que se celebraba paralelamente. El Alevín Copa alcanzó el Diploma de 7ª posición, mientras que el Junior Copa obtuvo la 11ª posición.

Desde la dirección del club, se ha expresado un profundo agradecimiento a Aguas de Huelva por su apoyo y compromiso con el deporte y con la gimnasia rítmica onubense. El Club GR Huelva felicita a todas sus gimnastas, entrenadoras y familias por su esfuerzo, constancia y pasión, y reafirma su compromiso de seguir trabajando con ilusión para dejar el nombre de Huelva en lo más alto de la gimnasia rítmica nacional.