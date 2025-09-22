Francisco José Peña y Conchi Báñez se imponen en la XVIII BTT Villablanca 2025

La localidad de Villablanca ponía ayer el broche de oro al Circuito Diputación de Huelva BTT Media Maratón con la disputa de su XVIII BTT Villablanca 2025. La prueba congregó a casi 200 ciclistas que desafiaron los 50 exigentes kilómetros diseñados por el Ayuntamiento villablanquero, organizador del evento. En una jornada marcada por el viento como factor clave, el espectáculo estuvo asegurado desde el primer momento.

Con puntualidad, a las 9.30 horas se daba la salida desde el Camino El Rocín. Desde los primeros compases, la carrera se tensó, ya que apenas a 100 metros comenzaba el terreno de tierra. Las primeras subidas rompieron el pelotón y fue entonces cuando se definió el grupo de cabeza, compuesto por el M30 Francisco José Peña (C.D. Animal Race), David Rodríguez y posteriormente Javier Andrade.

Peña se mostró intratable y fue abriendo hueco conforme pasaban los kilómetros. Cruzó la meta en solitario con un tiempo de 1:53:59, certificando su victoria con autoridad y completando un fin de semana de triunfos. La emoción quedó reservada para la lucha por el segundo puesto, en la que los élites Javier Andrade (Bayo Bikes Master House Team) y David Rodríguez (Sport-Bici Huelva Original) ofrecieron una gran muestra de deportividad al cruzar juntos la línea de llegada, reconociendo el esfuerzo compartido. Finalmente el segundo puesto era para Andrade.

En la categoría femenina, Conchi Báñez (Animal Race, C.D.) fue un vendaval desde el arranque. La corredora marcó un ritmo inalcanzable para sus rivales y poco a poco fue ampliando su ventaja hasta detener el crono en 2:22:51, sin opción para el resto de participantes.

Ganadores por categorías Cadete: David Medina (Patrón MTB Racing)

Júnior: Carlos Agustín Consegliere (Bayo Bikes Master House Team)

Sub23: Manuel Palomares (Karbobike, C.C.) y Lucía Pérez (Sport-Bici Huelva Original)

Élite: Javier Andrade (Bayo Bikes Master House Team) y Laura Aguilar

Máster 30: Francisco José Peña (Animal Race, C.D.) y Conchi Bañez (Animal Race, C.D.)

Máster 40: Cristian Díaz (Bayo Bikes Master House Team) y María Isabel Salguero (Bayo Bikes Master House Team)

Máster 50: Jorge Bayo (Bayo Bikes Master House Team) e Irene Fernández (Green Power Tech Sos Bikes, C.)

Máster 60: Jesús Bermejo (Bayo Bikes Master House Team)

La prueba estuvo presidida por José Manuel Zamora de la Cruz, alcalde de Villablanca y vicepresidente primero de la Diputación de Huelva; Ángeles Rodríguez, concejala de Deportes; Mª del Carmen Martín Ruiz, concejala de Festejos y Seguridad Ciudadana; Manuel Abreu Sánchez, concejal de Obras, Servicios, Empleo, Agricultura y Medio Ambiente; Mario Martín Román, concejal de Cultura, Blanca Esther, concejala de Igualdad.