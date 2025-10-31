Un valverdeño debuta en competición oficial con el Real Betis Balompié

Jornada para el recuerdo para Iván Corralejo Mantero, que anoche cumplió el sueño que tenía desde pequeño cuando se enroló en categoría benjamín en los escalafones inferiores del Real Betis Balompié, que no era otro que el de llegar a debutar algún día en el primer equipo.

El centrocampista de corte ofensivo de 18 años de edad ya había entrenado varias veces esta temporadas a las órdenes del chileno Manuel Pellegrini, que ya ha hecho debutar a 24 canteranos desde que se hizo con las riendas del banquillo verdiblanco en 2020.

Corralejo saltó al césped del estadio Sergio León de Palma del Río en el minuto 75 sustituyendo a su compañero Marc Roca en el partido de la Copa del Rey en el que los heliopolitanos no tuvieron problemas para deshacerse del modesto equipo cordobés por 1-7, con dos tantos de Riquelme y Pablo García y uno de Diego Llorente, Altimira y Abde.

En el verano de 2023 el futbolista valverdeño muy querido en su pueblo tuvo su primer contrato profesional con el Betis, que expira en 2026, aunque lógicamente debido a su progresión pronto el conjunto sevillano tratará de volvérselo a ampliar.

Llegó al equipo verdiblanco en edad benjamín y ya en la campaña 2021/22 disputó 26 encuentros con el Cadete B y uno con el Cadete A. En la 2022/23 jugó otros 23 con el Cadete A y en la 2023/24 34 con el juvenil de División de Honor y llegó a debutar, con sólo 16 años de edad, en la Segunda RFEF con el Betis Deportivo, disputando los últimos minutos de la derrota sufrida por 1-0 contra La Unión Atlético en la duodécima jornada liguera.

La pasada campaña Iván Corralejo volvió a actuar en 32 choques con el División de Honor juvenil del Betis y en la actual lleva cinco partidos con dicho conjunto y ha entrenado en varias ocasiones con el primer equipo verdiblanco, con el que anoche debutó en la Copa del Rey, además de que en liga también entró en la convocatoria para el partido de la segunda jornada ante el Alavés en el Benito Villamarín (1-0) aunque no llegó a gozar de minutos.

Selección Española

Además, el centrocampista onubense es un clásico en los últimos años en las convocatorias de la Selección Española Sub 16, Sub 17 y Sub 18, y últimamente ha coincidido en ellas con otro jugador de Huelva, el lateral izquierdo del Getafe Davinchi. El futuro de ambos es muy prometedor.