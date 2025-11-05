Bellavista disfruta del talento joven del Torneo Nacional 'As Young Tour'

La tierra batida del Bellavista Huelva Club & Net Sport Academy fue testigo la pasada semana de la última prueba del destacado Circuito Nacional 'As Young Tour by IBP Tenis', logrando reunir a cerca de un centenar de jóvenes promesas nacionales e internacionales en una cita marcada por la pasión, el esfuerzo y el espíritu deportivo.

Pese a las adversas condiciones meteorológicas, con alerta roja por lluvias y tormentas, la organización del torneo realizó un trabajo titánico durante días para recuperar las pistas y garantizar el desarrollo de la competición. El equipo de mantenimiento y coordinación -a la cabeza con Pablo Colantonio, director del club y juez árbitro del torneo, así como con Alberto Martín, responsable de mantenimiento- trabajó hasta altas horas de la madrugada para dejar las instalaciones en condiciones óptimas.

El Ayuntamiento de Aljaraque, en la persona de su alcalde, Adrián Cano González, junto con la Concejalía de Deportes, atendida por Leticia Pilar Villegas, pusieron los medios materiales a su alcance para mantener el calendario previsto de partidos en los momentos más difíciles a causa de la climatología. Así, las pistas municipales ubicadas en Corrales albergaron varios choques de gran calidad que hicieron las delicias de aquellos que tuvieron la oportunidad de asistir. Igualmente, las autoridades municipales de la cercana Punta Umbría también mostraron su predisposición a colaborar si se las precisaba.

Un momento de la entrega de premios H24

El evento fue un auténtico éxito de participación y público, convirtiéndose en un escaparate para las jóvenes raquetas y en un impulso para la actividad deportiva –en especial para Aljaraque- y económica para los dos municipios mencionados.

Campeones y Subcampeones AS Young Tour Bellavista 2025 Benjamín Masculino: Otis Olson — Oliver Olson

Alevín Masculino: Pau Barceló Massutí — Nils Hugo Sparf Gálvez

Alevín Femenino: Carla Sarmiento Guardia — Mariia Parkhomenko

Infantil Masculino: Alberto Peña — Pere Barceló

Infantil Femenino: Laura Sofía Antonio Mejía — Julia Mora González

Cadete Masculino: Nicolae Darius Andrei — Pablo Ubril Martín

Cadete Femenino: Julia Mora González — Laura Sofía Antonio Mejía

Júnior Masculino: Víctor Mora Muñoz — Nicolae Darius Andrei

Dos importantes torneos para 2026

Como gran noticia, el Circuito AS Young Tour ha confirmado su renovación de sede para 2026, consolidando así dos grandes torneos nacionales anuales en la provincia de Huelva en las pistas del Bellavista Huelva Club: El Spartan, durante el mes de agosto; y El AS Young Tour, que a partir del próximo año se disputará a finales de abril.

Este doble compromiso coloca ya a Aljaraque como 'municipio del tenis' en nuestra provincia y a Huelva decididamente en el mapa del tenis juvenil nacional, ofreciendo además a los jugadores locales la oportunidad de competir en eventos de primer nivel sin necesidad de desplazarse.