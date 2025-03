Enrique Llimona, ante el triple Ironman de Lanzarote: «Cuando el dolor se haga insoportable de gestionar mentalmente comenzará la verdadera prueba»

Enrique Llimona Valonero es un onubense nacido el 1 de septiembre de 1975 en Sevilla, aunque bromea diciendo que un día antes estaba en Mazagón. Se define como alguien corriente y probablemente lo sea, pero se ha preocupado por desafiar sus miedos y límites a todos los niveles, salir del camino marcado y reprogramar sus creencias para no permitir que los obstáculos sociales se interpongan entre sus sueños y él. El deporte fue la herramienta que le permitió moldear su hiperactivo pensamiento -padece TDH- y el ejemplo perfecto para transmitir un mensaje: se puede. Lo hizo en el plano personal, académico y el laboral. Pasó de los problemas de concentración a completar un máster en Psicología de las Organizaciones, Máster en coaching integral, ser licenciado en Ciencias del Trabajo y Diplomado en Empresariales.

Ahora pretende inspirar de un modo muy contundente y contando su propósito comienza a lograrlo. Su misión es completar de manera consecutiva, non stop, sin dormir, tres veces el Ironman de Lanzarote (3,86 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42,2 de carrera), el más duro del mundo, entre los días 15 y 17 de mayo. En las siguientes líneas desarrollar por qué pone en riesgo su salud, qué pretende demostrar, cómo se está preparando, qué le espera... En definitiva ¿qué encierra el desafío 'Más fuerte que el miedo'?

- ¿Por qué se embarca en la aventura de encadenar tres Iroman de Lanzarote seguidos?

- Por convicción personal y coherencia profesional. Estamos rodeados de mensajes motivacionales que son inspiradores pero que se quedan sólo en palabras y frases ocurrentes. Con la realización de esta prueba pretendo demostrar con hechos que las personas corrientes también podemos encontrar la forma de hacer cosas que parecen imposibles.

- ¿Cuántas veces le han llamado loco desde que ha hecho público el reto que está preparando? ¿Cómo lo lleva su familia y personas más cercanas?

- Muchas veces a lo largo de los últimos años en los que he estado preparando este reto. Prácticamente cada vez que lo he compartido. Hasta para mi propia familia es difícil comprender el para qué de esta prueba y están profundamente preocupados por mi salud.

«A menos de dos meses del reto para mí el 90% ya está conseguido. Hoy soy una persona diferente, más serena, más centrada y con menos miedo a la crítica y al rechazo»

- ¿Qué porcentaje se daría de probabilidades de éxito en este desafío?

- Aquí quiero puntualizar que el desafío en si es sólo la guinda del pastel. Si se consigue será una magnífica forma de culminar dos años de disciplina, entreno y cambio de hábitos de todo tipo desde nutrición hasta gestión mental. A menos de dos meses del reto para mí el 90% ya está conseguido. Hoy soy una persona diferente, más serena, más centrada y con menos miedo a la crítica y al rechazo.

- ¿Cuál es la reacción ideal que le gustaría causar en quien se acerque a seguirle?

- Quiero cargar las pilas de todo aquel que ha perdido la confianza en su capacidad para llevar a cabo sus sueños. Provocar el deseo de querer ir en busca de nuestra mejor versión. Sacar a las personas que están viviendo una vida gris y sin alicientes de ese hastío existencial.

«Quiero animar a cualquiera a comenzar su camino y cambiar esa vida cómoda y sin significado por una vida cargada de propósito»

Quiero animar a cualquiera a comenzar su camino y cambiar esa vida cómoda y sin significado por una vida cargada de propósito. También ayudar a las personas que están sufriendo, ya sea por una enfermedad o por una situación compleja, a que no pierdan la esperanza y sigan avanzando hacia su recuperación que, aunque su presente este lleno de oscuridad y angustia, el futuro puede ser diferente si no dejas de avanzar.

- ¿Por qué el Ironman de Lanzarote está considerado el más duro del mundo? ¿Cuántas veces has competido en esta mítica prueba?

- El Ironman de Lanzarote es considerado el más duro del mundo por tres factores que son determinantes. El primero, los vientos alisios que pueden llegar a ser extremadamente fuertes y que atraviesan la isla desde Noreste al Sureste afectando a un gran porcentaje del sector de ciclismo. Segundo la elevación en el sector ciclismo que alcanza los 2.500 metros de desnivel en 180 kilómetros de distancia. Tercero el calor que en el sector carrera puede llegar a ser muy elevado.

- Para afrontar un reto así hace falta mucho entrenamiento físico y mental ¿Cuánto tiempo lleva preparándose? ¿Cómo es una semana tipo?

- Creo que son tres los tipos de entrenamiento necesarios. El primero un plan nutricional de base que sea coherente con el objetivo propuesto. Yo en esta cuestión concreta he tenido la fortuna de poder contar con Tamar González que desde el primer momento supo conectar con mis necesidades y elaborar un plan para acabar con un profundo trastorno metabólico que padecía. El segundo un entreno progresivo y supervisado a ser posible por la misma persona que organiza la nutrición, como ha sido mi caso. Tres, un entreno mental en dos áreas totalmente diferenciada. La primera aprender a gestionar los pensamientos y a tomar conciencia de cómo nuestras creencias están condicionando la realidad que experimentamos. Como suelo decir la realidad no es lo que es es lo que tú eres. La forma en la que interpretamos nuestro entorno está directamente ligada a nuestra forma de pensar y ésta a nuestras creencias más profundas.

«Aprender a reprogramar esas creencias es sin duda una parte esencial del entrenamiento mental»

Aprender a reprogramar esas creencias es sin duda una parte esencial del entrenamiento mental. La segunda parte del entrenamiento mental, y para mí la más complicada, es aprender a soltar la mente. Suelo decir que el mayor control de la mente es conseguir que se calle. También aquí he podido contar con la ayuda de mi pareja y tutora espiritual Helena van Geijn quien me ha guiado para soltar una mente especialmente compleja en mi caso por mi (TDAH).

- Los tres Ironman los realizará de manera consecutiva, sin paradas ¿Cómo se entrena la falta de sueño? ¿Cómo se va a alimentar?

- Si, será sin dormir y sin descansar ninguna noche, es decir, todo seguido. Cuando se realizan pruebas de larga distancia sin noches de descanso y sin parada de cronómetro se llaman pruebas non-stop.

«La falta de sueño es una de las cuestiones que ha sido entrenada durante los dos últimos años, la edad que tiene mi hijo Santi»

La falta de sueño es una de las cuestiones que ha sido entrenada durante los dos últimos años, la edad que tiene mi hijo Santi aunque en mi caso lo he tenido bien fácil, ya que ahora mi hijo Santi tiene dos años y comienza a dormir toda la noche -bromea- En lo que se refiere a la alimentación es una cuestión algo más compleja que todavía estamos probando para afinar a tope cual será la combinación ideal pero esta claro que será en marcha y en un gran porcentaje en formato liquido.

- ¿Cuáles son los momentos más delicados cree que va a tener que afrontar?

- Estas pruebas se corren en parte con el físico, probablemente el primer Ironman, en parte con la mente, probablemente el segundo Ironman, y cuando el dolor se haga insoportable de gestionar mentalmente entonces comenzará la verdadera prueba que es poner en juego el propósito como único motor y recurso. Ya no habrá físico, tampoco habrá pensamientos, ese será el momento de aceptar los límites y de decidir romperlos desde el corazón.

- ¿Habrá momentos de frío y de calor?¿Qué temperaturas vas a soportar?

- La verdad es que las Islas Canarias son un paraíso y no creo que alcancemos temperaturas extremas excepto el maratón del último Ironman, que por su orientación y por la hora del día, puede llegar a convertirse en una olla a presión.

«Los miedos que tenemos nos frenan para comenzar un camino que, aunque a veces pueda parecer imposible, si comienzas a andarlo paso a paso se hace una realidad factible»

- Ha remarcado mucho que no se trata de un reto deportivo sino de algo más. Explíquelo.

- El deporte es sólo una excusa, un pretexto para demostrar que los límites que encontramos en nuestro día a día no están en el exterior están dentro de nosotros. Que los miedos que tenemos nos frenan para comenzar un camino que, aunque a veces pueda parecer imposible, si comienzas a andarlo paso a paso se hace una realidad factible. Yo no soy un deportista ni lo pretendo. Soy una persona corriente que avanza. Lo que me mueve no es batir ningún reto es demostrar con hechos que podemos, que nos merecemos confiar un poquito más en nosotros mismos y aprender a aceptar nuestros limites para poder cambiarlos.

.-¿Cómo está de conectados su vida personal, con el deporte y su vida profesional?

-¡¡Totalmente!! -exclama-No hay dobles fondos ni falsas imposturas. Lo que ves es lo que soy. Encuentro el sentido de mi vida cuando soy coherente con lo que digo y cuando no lo soy aprendo y corrijo. Es un camino que nunca termina, probablemente incómodo, pero soy feliz porque es mi camino y al recorrerlo me estoy construyendo a mi mismo.

«Son cuatro los miedos que nos frenan para avanzar con nuestros sueños. El miedo al rechazo, a la critica, al abandono y a la falta de control»

- El desafío lleva por nombre 'Más fuerte que el miedo', que es su lema vital. ¿Qué le da miedo de este objetivo?

- A lo largo de los años he podido comprobar, por experiencia profesional y propia que son cuatro los miedos que nos frenan para avanzar con nuestros sueños. El miedo al rechazo, a la critica, al abandono y a la falta de control. Estos son los miedos que estoy teniendo que afrontar al realizar este reto. Me han criticado, rechazado, abandonado y he sentido una profunda falta de control al soltar creencias que me estaban haciendo daño. Cuando haces algo que se sale de la media tienes muchas probabilidades de que estos miedos se materialicen pero si te enfrentas a ellos descubres que al otro lado hay personas que si creen en ti y que te apoyan y que se acercan para ofrecerte su energía y sus ganas para que sigas avanzando. Más fuerte que el miedo es superar estos cuatro miedos para comenzar a ser líder de ti mismo y de tu vida.

«Sentirse agradecido y cargado de amor para repartir es la mayor fuente de energía con la que contamos»

- Ya ha realizado otros retos, como correr 160 kilómetros en 24 horas o realizar un triatlón larguísimo. ¿Qué ha aprendido de ellos para esta ocasión?

- He aprendido que cuanto más experiencia tengo y más aprendo más consciente soy que me queda muchísimo por aprender. Que respirar es mucho más importante de lo que creemos y no le dedicamos ni un minuto al día a hacerlo con consciencia. Que sentirse agradecido y cargado de amor para repartir es la mayor fuente de energía con la que contamos.

- ¿Se visualiza mucho en diferentes momentos del reto? ¿Se imagina cómo será la llegada a meta?

- Lo he intentado varias veces pero hay un momento a partir de cual no soy capaz de ver nada…no se lo que significa pero tampoco quiero saberlo…

- 'Más fuerte que el miedo' tiene una vertiente solidaria en favor de la Asociación 'Pequeños Valientes'. ¿Cómo va a colaborar con ellos?

- Pues en principio vamos a organizar una conferencia después del reto en Lanzarote cuya recaudación será donada íntegramente para la asociación. No obstante, aún estamos diseñando formas adicionales de poder aportar.