El CB IES La Orden se refuerza con la turca Neslihan Arin, tres veces olímpica y bronce europeo

El Club Bádminton IES La Orden ha anunciado el fichaje de la jugadora turca Neslihan Arin, un refuerzo de garantías para luchar nuevamente por ser campeón, revalidar el título nacional de Liga y sumar el undécimo entorchado.

Arin es una jugadora experta. Ha sido tres veces olímpica. Concretamente estuvo en los Juegos de Londres 2012, Tokio 2020 y París 2024. Además cuenta en su palmarés con un bronce en el Campeonato de Europa.

En cuanto a títulos en torneos internacionales, se alzó con la victoria en Polonia, Irán y Suecia en 2025.

«¡Estamos deseando verla en acción. Bienvenida @neslihanarins !!», destacó en las redes sociales el club onubense, que sigue perfilando una plantilla competitiva.