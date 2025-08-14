Laura García-Caro renuncia al Mundial de Tokio tras «haberlo intentado todo»

La marchadora internacional Laura García-Caro ha anunciado que no se encuentra en buenas condiciones físicas y renuncia a participar en el Campeonato del Mundo de Atletismo, que se disputará en Tokio (Japón) entre los días 13 y 21 de septiembre.

«Tokio 2025 no será posible», comienza diciendo en un comunicado en redes sociales la atleta de Lepe, que había conseguido plaza para participar tanto en los 20 kilómetros marcha como en la de 35.

García-Caro ha explicado que «han sido meses complicados físicamente y aunque he mejorado, mi cuerpo no está al nivel que este reto exige».

Ha detallado que «después de este proceso difícil y lleno de incertidumbre, cierro la temporada con la tranquilidad de haberlo intentado todo» y ha añadido que espera «volver a la competición muy pronto».

Por último ha querido dar las gracias «a todos los que me acompañáis con paciencia y cariño».

García-Caro renunció en primavera a la Copa del Europa de Marcha de Podebrady (República Checa) al no verse, como ahora, al nivel necesario para competir como acostumbra. Tampoco estuvo en el Campeonato de España de Tarragona. Ya tuvo que estar un año prácticamente sin competir debido a las secuelas de fatiga que le dejó el Covid-19 en 2023. En 2024 regresó a la elite y fue cuarta en el Campeonato de Europa de Roma y logró el diploma olímpico en París.