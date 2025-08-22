El orientador onubense Sergio Martín representará a España en el Mundial de Trail-O 2025

El deportista onubense Sergio Martín Carrasco, afincado en Aracena, ha sido convocado por la selección española de orientación para disputar el Campeonato del Mundo de Trail-O 2025, que se celebrará a finales de este mes en Hungría y Eslovaquia.

Martín Carrasco competirá en la categoría paralímpica (Clase P), donde hay una importante presencia de deportistas andaluces dentro del combinado nacional. Esta modalidad de la orientación —conocida como Trail-O— pone a prueba la capacidad de análisis, precisión técnica y toma de decisiones de los participantes, independientemente de sus limitaciones físicas.

No es la primera vez que el deportista onubense defiende los colores de España. En anteriores campeonatos del mundo logró un diploma internacional en relevos Pre-O, alcanzando la 6ª posición; además de quedar entre los 15 mejores del mundo en la modalidad individual Pre-O.

La historia personal de Sergio Carrasco es un ejemplo de superación. Durante su infancia sufrió la enfermedad rara de Perthes, una patología que afecta a la cadera y que provoca una artrosis degenerativa del fémur, generando fuertes dolores, limitaciones tempranas y secuelas en la edad adulta. Tras varias operaciones que mejoraron su movilidad, nunca dejó de practicar deporte, buscando siempre las adaptaciones necesarias para seguir adelante.

Su pasión por la actividad física lo llevó a convertirla también en su profesión. Actualmente es maestro de Educación Física en el CPR ADERSA 1, que integra los municipios de Fuenteheridos, La Nava, Valdelarco y Castaño del Robledo. En su faceta solidaria, colabora con la asociación ASFAPE (Asociación de Familias con Perthes en España) portando su bandera en competiciones y dando visibilidad a esta enfermedad.

Miembro del Club Orientación Huelva, donde creció como deportista, Sergio Martín Carrasco afronta este nuevo reto internacional con la ilusión de seguir llevando el nombre de Huelva y de la Sierra de Aracena a lo más alto, consolidándose como uno de los referentes andaluces en la orientación paralímpica.

La selección nacional estará formada por los siguientes deportistas: en Clase P (Paralímpica) han sido convocados Juan Emilio Montero Sánchez (COMA), Miguel Ángel García Grinda (ADOL), Sergio Martín Carrasco (COHU); En wild card IOF: Alejandro Aguilar (COMA); en Clase O: Andreu Espinosa Bajo (Sant Joan), Verónica Rodríguez Brome (COMA); en DT TempO: Arturo García Dengra (Escondite); en DT: Álex Tello Lacal (Valencia-O) y suplente: Héctor Lorenzo Yustos (Imperdible)

En Categoría Junior, los convocados son: Adriana Rolland Llamas (Montellano), Eloy Espigares Tapia (SRK) y de suplente: Anxo Somoza Seoane (Gallaecia Raid)

La expedición estará acompañada por Arturo García Dengra como delegado del equipo.