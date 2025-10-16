España roza los cuartos del Europeo sin el onubense Álvaro Robles

La Selección Española masculina se ha quedado con la miel en los labios en el Campeonato de Europa por Equipos 2025, tras caer por 2-3 ante Portugal en los octavos de final, en un duelo de máxima igualdad disputado esta mañana en la Mesa 1.

Pese a la derrota, España concluye su participación con un balance positivo, tras cumplir el objetivo principal de lograr la clasificación para el Campeonato del Mundo por Equipos Londres 2026.

El equipo español afrontó el encuentro con una baja significativa: Álvaro Robles no pudo ser alineado debido a molestias físicas detectadas tras su primer partido en la fase de grupos. Tras evaluación médica, el cuerpo técnico decidió no arriesgar su participación, lo que obligó a reconfigurar la alineación para el cruce ante Portugal.

Igualados duelos

El primer punto fue para Juan Pérez, que firmó una victoria trabajada ante João Geraldo por 3-1 (14-12, 11-9, 9-11, 11-9), mostrando solidez en los momentos clave. A continuación, Daniel Berzosa disputó un encuentro de alta exigencia ante Tiago Apolonia, con alternativas constantes. El burgalés logró ponerse por delante en el marcador tras el tercer set, pero el luso se llevó el partido en el quinto (2-3: 9-11, 13-11, 12-10, 9-11, 6-11).

En el tercer punto, Miguel Ángel Pantoja no logró frenar el juego de João Monteiro, que se impuso al madrileño por 0-3 en un duelo más ajustado de lo que el global reflejó: 10-12, 15-17, 3-11, adelantando a Portugal en el global (1-2).

España reaccionó con fuerza gracias a un gran partido de Juan Pérez, que sumó el segundo punto al imponerse a Apolonia por 3-2 (11-3, 8-11, 11-4, 10-12, 11-5), igualando el enfrentamiento.

Todo se decidió en el quinto punto, entre Daniel Berzosa y João Geraldo. El jugador español cedió el primer set, pero igualó el marcador llevándose el segundo parcial. Y la tercera manga fue clave, el burgalés tuvo la opción de ponerse por delante, con 10-7 en ese parcial, pero Geraldo se mostró más firme en ese tiempo, se hizo con el 1-2 y cerró el partido por 1-3 (8-11, 11-6, 11-13, 7-11) y dando el pase a cuartos de final al conjunto portugués.

Entre los 16 mejores naciones europeas

España finaliza así su participación entre los 16 mejores equipos de Europa, con la satisfacción de haber cumplido con uno de los objetivos como es la clasificación mundialista, pero con el agridulce sabor de una eliminación muy ajustada ante uno de los combinados más sólidos del panorama continental.

La competición continúa esta tarde para la Selección Española femenina, que disputará su eliminatoria de octavos de final ante Suecia a las 16:00 horas, también en busca del pase a los cuartos de final y con la misma ambición de seguir avanzando en el torneo.