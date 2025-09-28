Bollullos y Atlético Onubense apuntan a hacernos disfrutar

Dos triunfos y un empate fue el positivo balance de la cuarta jornada del grupo IX de la Tercera RFEF para los tres representantes de la provincia de Huelva, Bollullos, Atlético Onubense y San Roque de Lepe.

El Bollullos ha iniciado el curso con las mismas sensaciones positivas con las que acabó el pasado. Suma diez puntos de 12 posibles merced a tres victorias y un empate y es colíder empatado con el filial del Cádiz y el Pozoblanco. Este sábado superó por 0-1 al Córdoba B con un tanto obra de Andrés Pavón en el minuto 54.

Y también está de dulce el Atlético Onubense, que todavía no conoce la derrota este ejercicio. Comenzó la competición con dos empates seguidos y ahora ha encadenado dos victorias, la segunda de ellas este domingo por 0-3 contra el Castilleja, con lo que ha situado cuarto en la tabla, es decir, en puestos de 'play-off' de ascenso a la Segunda RFEF.

El filial albiazul jugó desde el minuto 44 con un futbolista menos tras la expulsión de Matías Peralta. En el descuento del primer acto se adelantó con un tanto de Muñoz y en la segunda marcó el juvenil Alcaide y de nuevo Muñoz ya en el último suspiro del choque.

Por su parte, el San Roque de Lepe marcha en la zona templada de la tabla con una victoria y tres empates tras igualar sin goles en su feudo ante el gallito Pozoblanco. Los cordobeses lanzaron dos disparos a la madera y los aurinegros uno. Además, en las filas locales fue expulsado Javi Cheli y en las visitantes David García.

Próxima jornada

En la próxima jornada liguera, el Bollullos recibirá al Ceuta B y habrá derbi con un Atlético Onubense-San Roque de Lepe.