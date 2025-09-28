tercera rfef
Bollullos y Atlético Onubense apuntan a hacernos disfrutar
Están en zona de 'play-off' tras vencer al Córdoba B y al Castilleja, respectivamente, a domicilio
El San Roque de Lepe frenó al colíder Pozoblanco con un empate sin goles en el terreno aurinegro
Nerva y Córdoba, unidos por un futbolista de época
Un bollullero brilla como capitán con la Selección Española Sub-14
Dos triunfos y un empate fue el positivo balance de la cuarta jornada del grupo IX de la Tercera RFEF para los tres representantes de la provincia de Huelva, Bollullos, Atlético Onubense y San Roque de Lepe.
El Bollullos ha iniciado el curso con las mismas sensaciones positivas con las que acabó el pasado. Suma diez puntos de 12 posibles merced a tres victorias y un empate y es colíder empatado con el filial del Cádiz y el Pozoblanco. Este sábado superó por 0-1 al Córdoba B con un tanto obra de Andrés Pavón en el minuto 54.
Y también está de dulce el Atlético Onubense, que todavía no conoce la derrota este ejercicio. Comenzó la competición con dos empates seguidos y ahora ha encadenado dos victorias, la segunda de ellas este domingo por 0-3 contra el Castilleja, con lo que ha situado cuarto en la tabla, es decir, en puestos de 'play-off' de ascenso a la Segunda RFEF.
😈 ¡Qué siga la fiesta! ¡Vaya inicio de competición!— Bollullos CF (@bollulloscf1933) September 27, 2025
📣 Es momento de disfrute en #BollullosParDelCondado. #CórdobaBBollullos #VamosMiBollullos pic.twitter.com/KTzzcysyhT
El filial albiazul jugó desde el minuto 44 con un futbolista menos tras la expulsión de Matías Peralta. En el descuento del primer acto se adelantó con un tanto de Muñoz y en la segunda marcó el juvenil Alcaide y de nuevo Muñoz ya en el último suspiro del choque.
Por su parte, el San Roque de Lepe marcha en la zona templada de la tabla con una victoria y tres empates tras igualar sin goles en su feudo ante el gallito Pozoblanco. Los cordobeses lanzaron dos disparos a la madera y los aurinegros uno. Además, en las filas locales fue expulsado Javi Cheli y en las visitantes David García.
Próxima jornada
En la próxima jornada liguera, el Bollullos recibirá al Ceuta B y habrá derbi con un Atlético Onubense-San Roque de Lepe.