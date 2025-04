Manuela Romero: «Me he dejado la piel por el Sporting Huelva y hay quien me lo ha hecho pasar muy mal, pero debo tener fuerzas para seguir»

Manuela Romero Landa (Huelva, 1977) es una entusiasta del deporte rey. Una mujer hecha a sí misma, luchadora, incapaz de tirar la toalla y que se guarda los malos momentos, que los ha habido como suele pasar en el deporte, para ella intentando descargar de presión al Sporting Huelva, el equipo de su vida junto a su Recre, del que también intenta no perderse ningún partido pese a los sinsabores de la última década.

En esta entrevista concedida a Huelva24.com ha querido aprovechar «para pedirle disculpas a la afición» una vez que se ha confirmado el segundo descenso consecutivo del Sporting. Ha querido también «pedir el apoyo de todos y de todas las empresas para que podamos seguir creciendo como Club» en el futuro y ha asegurado que va a seguir trabajando por el fútbol femenino onubense con el brillo en los ojos cada vez que ve por la calle a alguna niña darle una patada al balón. Que la suerte le acompañe. Pocas se lo merecen más que ella.

- Para el que no la conozca demasiado, ¿cómo comenzó su gusanillo por el fútbol?

- Desde pequeña me ha gustado el fútbol. Tengo tres hermanos y siempre he jugado con ellos y con mis primos y primas. Me encantaba también oír los partidos por la radio, ir al Estadio Colombino viejo y también jugaba en el recreo en el colegio (en el Funcadia). En mi casa en realidad siempre nos ha gustado mucho el deporte. También me gusta mucho y he practicado baloncesto y balonmano, que creo que es el que mejor se me ha dado a mí en realidad. En definitiva, desde que tengo memoria me encanta el deporte y más en concreto el fútbol.

- Creo que usted comenzó como jugadora y después delegada del club.

- Sí, yo empecé a jugar en la Universidad de Huelva a fútbol sala y después a fútbol quedando campeonas de Huelva. Después de eso Antonio Toledo, Juan Soltero, otras personas y yo fundamos el CFF Estudiantes y yo ahí jugué en el B. Con ellos quedamos subcampeonas de la Copa de la Reina al día siguiente de hacerlo el Recre en Elche. Nosotras en Sabadell. Yo estuve en las dos finales. Luego Antonio Toledo y yo refundamos el Sporting de Huelva y logramos ascender a Primera División en dos años (ascenso por año). Y ahí también jugué en el B un año y era la secretaria del Club y la delegada del primer equipo.

- Y en 2013 se atrevió a dar el paso a la presidencia. ¿Cómo recuerda esos días? ¿Se arrepiente?

- Nosotros teníamos un presidente que era José Antonio Muñoz Lozano (ya fallecido) que hizo mucho por el Club y nos ayudó muchísimo en todo lo que pudo tanto él como su familia. Yo siempre lo recuerdo y lo tengo presente porque aportó muchas cosas. En el año 2013 decidió dar un paso al lado y asumí yo la presidencia. Yo me quedé un poco sorprendida y no sabía si estaría a la altura pero también sabía que me iba a dejar la piel por el Club. No me arrepiento porque, aunque es mucha responsabilidad, he dado toda mi vida por este deporte en el que creo y que tanto ha crecido. Una de mis ilusiones era que las niñas tuvieran donde jugar.

- El mejor momento vivido supongo que sería la conquista de la Copa de la Reina en 2015.

- Para mí sí. El ascenso a Primera División por supuesto, pero por encima la conquista de la Copa de la SM La Reina en 2015 en Melilla. Ese era mi sueño cumplido. Cuando jugaba con mis hermanos soñaba con levantar una Copa pero entonces pensaba que eso era imposible. Cuando ya empecé a jugar y luego de directiva o presidenta y sabiendo que una liga es sumamente complicada, soñaba con la Copa. Ese año fue mágico. Enero de 2015 no comenzó muy bien porque estábamos muy justos de presupuesto, muy al límite y con Antonio como siempre saliendo al frente de cosas. Y esto no lo suelo contar porque me ha costado superarlo pero yo tengo una enfermedad de las denominadas raras, una enfermedad autoinmune, y tuve un brote. Llegué a la final de la Copa Andalucía recién salida del hospital del tratamiento y la ganamos. Y eso me dio a mí mucha fuerza. Sentí que algo especial iba a pasar. Éramos un grupo muy unido y fuerte. Muy ADN Sporting. Todos los equipos nos querían como rival en la Copa y creo que luego se arrepintieron. Cuando veníamos de Madrid de pasar a semifinales me miró Antonio y me dijo '¿y a Melilla, ¿cómo vamos?' Y yo dije 'no sé pero ir vamos a ir'. Y no solo fuimos sino que volvimos uno más, que fue la Copa. Como dijo su compañero Mario Asensio, 'la Cenicienta que todos querían, la reina que todos admiran'. Es el mejor momento, aunque hay otros como el ascenso o como el subcampeonato de Copa en Alcorcón en 2022 (jugar la final contra el FC Barcelona ya te hace ganador moral) o el primer partido femenino de la historia en el Estadio Nuevo Colombino, que son muy importantes. Algo de lo que me siento muy orgullosa también, bueno, toda la Junta Directiva, es de las mejoras en las instalaciones gracias a la subvención del CSD (Consejo Superior de Deportes) y al convenio con el Recreativo de Huelva, y de una inversión de Liga F también relativa a la misma entidad. La mejora en instalaciones ha sido sustancial.

- Y el peor entiendo que el descenso la pasada campaña después de estar 18 temporadas seguidas en Primera División. ¿Ha echado en falta el apoyo de alguien?

- Lo peor que me ha pasado no tiene comparación a nada y es lo más duro y doloroso que se puede vivir, y fue el fallecimiento de nuestra cadete Estrella con solo 14 años recién cumplidos. Para mí y para todos fue un puñal clavado en el corazón. Muchos de nosotros en el Club llevamos una cadena al cuello o una pulsera con una estrella. Y en el vestuario del primer equipo hay una taquilla con su camiseta y un vinilo con la estrella. Fue muy duro por sus padres y hermano, su familia, sus compañeras. Todos sabemos que siempre salimos al campo con una más que es ella y nos da fuerzas. Todo el Club se unió muchísimo y sentimos la gran familia que somos. Estrella siempre está en nuestro corazón. Y por supuesto si lo ceñimos solo al tema deportivo puro y duro, el descenso después de 18 años en la máxima categoría. En cuanto a si he echado de menos a alguien le diría que sí. He sentido como que algunas personas no se acercan ya a los que nos sale mal lo deportivo pero la élite no es solo deporte. El camino, el afán de superación, la competición sea en la categoría en la que sea es también muy importante. Y esa falta de algunas personas me ha hecho valorar más a las que están de verdad y valorar que el éxito es efímero y que eso no es el deporte. El deporte tiene otros valores que se aprenden recorriendo el camino. De todos modos, siempre hay que potenciar lo positivo y pensar más en las personas que si han estado que han sido muchas tanto de Huelva como de otros equipos o gente que ha estado en clubes y ya no están. Me quedo con todos esos apoyos que como le digo han sido muchísimos.

- Con el presupuesto que maneja el Sporting Huelva cada año y viendo la ascensión del fútbol femenino, con clubes muy potentes, tarde o temprano ese descenso era algo previsible.

- Siempre nos hemos aferrado a la heroica y a la unión y trabajo de todos pero es cierto que es muy difícil competir contra los presupuestos de las secciones femeninas de clubes masculinos. Por supuesto es de agradecer que potencien el fútbol femenino pero sin un 'fair play' financiero de gasto o unos mayores ingresos los clubes independientes estamos en desventaja. Más aún cuando nosotros no somos empresarios o no estamos en ese sector. El fútbol femenino está creciendo mucho pero debe establecer también ese 'fair play' porque todos los clubes debemos poder estar en la máxima categoría. Si te fijas cada año baja también un club LFP como nosotros nos llamamos entre nosotros y eso te habla de lo difícil que es para todos. Para que nos entienda, nos denominamos LFP o independientes. Nos llevamos todos bien eso sí.

- ¿Qué les ha pasado en la presente temporada para haber cosechado otro nuevo descenso de categoría cuando se esperaba que estuvieran arriba en la clasificación? ¿Qué causas daría? ¿Lo ve un fracaso o una decepción?

- Yo me siento fracasada y triste, la verdad. La Primera RFEF es una categoría muy diferente y desconocida para nosotros. Es muy dura, mucho más de lo que nos habían contado o habíamos seguido. Todo es muy diferente. Hemos trabajado mucho este verano para hacer una plantilla que no olvidemos que ha sido totalmente nueva. Hemos subido a jugadoras de la cantera jóvenes y hemos fichado. Conjuntar eso en una categoría nueva es muy difícil. Y es evidente que nos hemos equivocado también en la planificación. No hay que echar balones fuera, nunca mejor dicho. Hemos trabajado como siempre hemos hecho pero no nos han salido las cosas bien. En el mercado de invierno pudimos hacer cambios que han mejorado mucho al equipo pero la rémora era grande. Todo eso unido a lesiones importantes en puestos clave pues nos ha lastrado mucho. Estos meses me han dado para pensar mucho. Creo que somos el equipo con mejores instalaciones de la competición. Algo que no habíamos tenido hasta el año pasado pero no nos han acompañado los resultados. La dureza de la categoría se ve también en el hecho de que el Villarreal también está en apuros y acaba de descender como nosotros, solo que ellos pudieron mantener a algunas jugadoras. Para mí esto es muy duro porque hemos trabajado muchísimo estos años y como le digo hemos mejorado las condiciones y las instalaciones que ahora mismo son muy buenas para Liga F y por tanto el castigo es excesivo.

- Mucha gente se preguntará que por dónde pasará a partir de este verano el futuro del club.

- Nosotros debemos seguir luchando y trabajando por el Sporting Club de Huelva y por el fútbol femenino de nuestra ciudad y provincia. Nos lo hemos ganado a pulso y le hemos dado muchas alegrías a nuestra ciudad. Muy pocos son los que pueden presumir de tener títulos nacionales como tiene el Sporting Huelva y haber estado tantos años en la élite. Ahora viene una categoría nueva y complicada con menos ingresos y más gastos porque los viajes son más que en Primera RFEF. Debemos adaptarnos a las circunstancias y ahora sabemos más a lo que nos enfrentamos que antes. Yo pediría que se esté con el Club en los momentos malos que son estos y nos ayuden a remar y salir hacia adelante para regresar donde la ciudad y el propio Club merecen.

- ¿Quizás es hora de apostar sobre todo por la cantera? Ya se ha visto en los últimos años que pueden salir valores como Bárbara López o María Carvajal.

- Nosotros siempre hemos sido de los clubes que más ha apostado por la cantera. Si miras la plantilla de los equipos de Liga F de estos años así ha sido. Algunos de los de arriba ha habido algún año que ha tenido una jugadora y son canteras muy grandes. Nosotros tenemos el orgullo de tener una cantera muy buena que va trabajando mucho para llegar al primer equipo y a cumplir sus sueños. El año que ganamos la Copa de SM La Reina había varias jugadoras de Huelva en esa final. Sara, Sandra, Jenny, Esperanza, Rocío, Andrea y jugadoras que llevaban aquí muchos años que sin ser de Huelva prácticamente lo eran. En estos años han salido a clubes de Primera e incluso a la Selección jugadoras como Cinta Rodríguez, Alicia Redondo, Bárbara López. Y muchas otras jugadoras de Huelva que están jugando en Segunda RFEF que han pasado por nuestro Club. Y ahora actualmente en la plantilla como profesionales están María Carvajal, Paula Albarrán y Sarai Gómez, más las que van subiendo de la cantera puntualmente. Es decir, que en eso a Antonio nunca le ha temblado el pulso y cuando ha visto a una jugadora preparada la ha subido. Lo cual para mí es de valorar. También hay que tener en cuenta los momentos y la madurez y desarrollo de la jugadora ya que es muy importante medir los tiempos.

- ¿Tienen Manuela Romero y Antonio Toledo fuerzas para continuar?

- Es algo que me planteo a veces porque estos meses han sido muy duros psicológicamente para mí, sobre todo hasta diciembre. Hay quien me lo hizo pasar realmente muy mal y he vivido la ingratitud del deporte y cosas a lo que yo no he estado acostumbrada nunca. A la falta de valores en el deporte. Pero también pienso que debo tener fuerzas para continuar luchando por todas las que vienen por detrás y por devolver al Club donde para mí merece estar. Aportar de mí lo que pueda para conseguirlo. Y como le digo, hay muchos equipos de cantera por detrás y muchas niñas muy orgullosas de defender este escudo y por ellas hay que seguir trabajando.

- Yo soy de los que piensa que una vez que ustedes dos se aburran y se marchen el fútbol femenino onubense tiene las horas contadas. ¿Qué piensa al respecto?

- Me halaga mucho que diga eso pero yo espero de verdad que si nosotros lo dejamos otras personas lo lleven adelante. Sí que le digo que esto es muy difícil y que nosotros hemos tenido que poner en muchas épocas dinero de nuestras casas. Nosotros y otros directivos que están o han estado en el Club. Es mucho trabajo y mucha responsabilidad y cuánto más ha crecido más. Soy una persona humilde pero en este caso le diré que hemos trabajado como jabatos por el fútbol femenino.

- ¿Se valora más al Sporting fuera que en Huelva?

- Yo creo que aquí si se nos valora y se nos reconoce, pero tal vez no con la magnitud que se hace fuera. Fuera son más conscientes de lo que es el fútbol femenino y como ha crecido y por eso valoran mucho lo que hemos hecho y en muchos años han tenido envidia sana de lo que hemos conseguido. Aquí muchas personas del deporte y otros sectores sí nos han valorado porque saben lo difícil que es esto. Ahora se ve todo lo que ha crecido el fútbol femenino y nosotros hemos sido partícipes de ello y por ende nuestra ciudad.

- ¿Por qué cree que sucede eso? ¿Por qué nunca las empresas e instituciones onubenses han apostado fuerte por un club que ha estado tanto tiempo en la élite?

- Durante muchos años ha costado que se nos apoyara porque creo que no habíamos dado aún pasos para la igualdad, etc, pero desde que ganamos la Copa de la Reina sí es cierto que las instituciones nos han apoyado y lo hacen. El Ayuntamiento es nuestro principal patrocinador y también tenemos patrocinios privados de empresas pequeñas. Pero yo sí hecho en falta tanto para mí como para otros deportes la apuesta de las grandes empresas privadas de Huelva. Es como si dijeran total como ellos lo sacan adelante como pueden.., pero eso ya no funciona así. Hemos tenido un equipo en Primera División nada más y nada menos que 18 años pero estaba claro que las cosas se iban complicando para los presupuestos más justos. Tuvimos que vivir también como Mediapro rescindía los contratos que tenía con los clubes con la liga empezada por un tema de la profesionalización y superar eso ha sido complicado. Hay muchas cosas que no se saben de todo este tema de la liga profesional. Yo animaría a las grandes empresas de Huelva a que apuesten por nosotras porque, aunque todos queremos estar en Primera, hay veces que suceden estas cosas y hay que valorar todo el trabajo que se ha hecho y seguir apostando por un Club que lo merece y que tiene que competir ahora en una categoría que es como la tercera categoría del fútbol femenino pero es costosa porque son 16 equipos y con viajes largos. No hemos desaparecido, hemos cambiado de categoría y necesitamos el apoyo de todos para seguir creciendo.

- ¿Pasa lo mismo con Antonio Toledo? ¿Se le valora más fuera que aquí?

- Yo creo que Antonio es una persona muy valorada tanto en Huelva como fuera de aquí. Pero es que él es muy discreto y no le gusta alardear ni presumir de nada. Tiene un currículum vitae envidiable en el deporte tanto en el fútbol masculino (casi asciende con el modesto Cortegana a Segunda B) como en el femenino. Y es de los pocos entrenadores de Huelva que tiene dos subcampeonatos de Copa de la Reina y un Campeonato de España-Copa de SM La Reina, aparte del premio Ramón Cobo que para ellos es la máxima distinción, la medalla de oro de la RFAF, premios en Huelva, etc, etc, etc. Si alguien no lo valora porque es fútbol femenino tiene un problema social. Algunas veces pienso lo que harían los amantes de la redes sociales si tuvieran ese currículum. Pero él no es así y además siempre ha respetado mucho a sus compañeros/as. Para mí se merece todo lo mejor. Me gustaría que le dieran el único reconocimiento que creo que no tiene pero no es cosa mía hacerlo ni él lo va a pedir nunca.

- Al menos ahora se le ha reconocido en parte su gran trayectoria con el estadio a su nombre en la Ciudad Deportiva del Recreativo.

- Sí, ese fue un día muy especial. No lo esperaba para nada. Cuando fuimos a hablar con el Consejo de Administración del Recreativo para explicarles toda la obra que se estaba haciendo y mantener la primera reunión, Jesús Vázquez preguntó que si el campo tenía nombre y le dijimos que no. Y él dijo que le gustaría que llevase el nombre de alguien que lo merecía y empezó a poner en valor a esa persona. Yo pensé en ese momento que con todo lo que estaba diciendo realmente lo merecía y que quién sería hasta que dijo 'Antonio Toledo'. A mí se me saltaron las lágrimas. Antonio y Fran se quedaron como yo solo que yo soy mucho más expresiva. Ha sido un gesto muy bonito y de verdad pienso que lo merece y lo agradezco mucho.

- ¿Cómo compagina el fútbol con su trabajo diario y con la maternidad?

- Ahora mismo tengo trabajo en Huelva capital que finaliza en breve mi contrato y flexibilidad horaria y puedo compaginar mejor el tema del fútbol porque además tengo un hijo de seis años que se llama Antonio y que como todos los niños requiere mucho tiempo. Antes de tenerlo a él trabajaba en la Mina de Aguas Teñidas en la documentación del proyecto de ampliación e iba y venía todos los días. A veces no iba a comer para poder hacer cosas del equipo en esa hora o si tenía una reunión pues salía más tarde de trabajar o pedía el día de vacaciones. Ahora con Antonio no puedo viajar con el equipo que era de lo que más me gustaba y vivir todo eso. Antes llegaba a casa a las 19.30 horas, me subía al autobús por la noche y más carretera para estar con el equipo. He sacrificado mucho la verdad. Compaginar la maternidad con el fútbol es muy complicado. He tenido la suerte de que en algunas ocasiones se me ha permitido entrar en las reuniones en Madrid por videoconferencia, pero en otros asuntos he echado de menos que exista una verdadera conciliación entre la maternidad y mi cargo de presidenta de un Club. Una cosa que me entristeció mucho fue no poder llevar a mi hijo al palco en la final de 2022. No es un mundo acostumbrado aún a madres presidentas finalistas (esto lo digo sonriendo).

- ¿Cree que se va llegando poco a poco a la igualdad entre el fútbol femenino y el masculino o aún queda mucho camino por recorrer?

- Hemos crecido mucho, pero creo que aún nos queda mucho por andar. La visibilidad en la tele es muy importante pero también la asistencia a los campos y eso hay que mejorarlo. Es cierto que hay cosas que cambian y para nuestro deporte es muy importante la educación que reciben niños y niñas en igualdad. A mí me alegra cuando voy con Antonio a la Plaza Niña y se pone a jugar al fútbol de portero y yo le chuto el balón. Él cuando les falta uno/a dice: mi madre para nosotros y siempre otro/a dice: la madre juega eh. A mí me hace mucha gracia eso. O él dice gol de Castelló o la corta Cinta. Tiene una camiseta de la Selección Española con el nombre de Olga Carmona. Esas son las cosas que en el futuro ayudarán a crecer nuestro deporte porque lo ven y respetan desde pequeños. Ahora mismo se trabaja mucho pero todavía nos falta algo más de camino por recorrer. Y los pasos se deben dar poco a poco.

- ¿Qué piensa que le falta por mejorar al fútbol femenino en España?

- Pienso que falta conseguir la asistencia a los campos entre otras cosas. Ahora hay algo importante para poder crecer que es la paz social entre las partes. Con el cambio de presidente en la RFEF se ha abierto una época de diálogo ya que Rafael Louzán es dialogante y esa estabilidad es muy importante. Hemos vivido en una tormenta continua durante años. Da para ocho entrevistas el tema. Hacen falta también empresas que apuesten y que la apuesta sea también para las demás categorías no profesionales. Potenciar la base para que esos equipos puedan llegar y trabajen con un respaldo económico.

- ¿Cómo valora los éxitos del Barcelona en Europa o de la Selección a nivel mundial? Supongo que lo vería como algo inimaginable hace cinco o diez años.

- Se viven con mucha alegría porque los que llevamos tantos años sabemos de donde venimos y todo lo que hemos tenido que luchar para llegar a esto. Era algo impensable hasta hace poco pero como le digo por detrás está el trabajo de muchos años de muchos clubes y personas como nosotros que hemos creído en esto. Los clubes hemos trabajado mucho para potenciar este deporte y en el caso del FC Barcelona lo hemos visto descender, ascender y comenzar a construir el equipo que es ahora mismo. La consecución del Mundial fue un día increíble para todos.

- El Sporting siempre ha sido no sólo un club simpático sino un trampolín de muchas futbolistas que con el buen ojo de Antonio Toledo llegaron a Huelva casi completas desconocidas y luego triunfaron en grandes clubes e incluso muchas llegaron a ser internacionales. Supongo que eso es un orgullo para ustedes.

- Para nosotros es un orgullo enorme ver como jugadoras que han llegado aquí como desconocidas y han dado todo por nuestro escudo luego han llegado a ser campeonas del Mundo con la Selección o han llegado tan lejos en el fútbol. Son muchas, y se me podría olvidar alguna, pero ahí está Esther González, Martin-Prieto, que merecía mucho ir a la Absoluta y ahora la han citado, Mayra Ramírez (ahora en el Chelsea siendo uno de los traspasos más caros de la historia del Levante hacia allí), Fabiana, Anita Marcos y tantas otras jugadoras. Hay jugadoras nuestras por toda España y por todo el mundo. Antonio siempre ha tenido muy buen ojo.

- ¿De qué jugadoras guarda más cariño y recuerdo tanto por su calidad futbolística como humana que hayan militado en el Sporting?

- Esa pregunta es muy difícil porque hay muchas jugadoras que han pasado por aquí y han dejado su huella a nivel futbolístico y humano. Se me olvidaría alguna seguro y no sería justo. Lo mismo alguna se retira aquí, quién sabe.

- Usted es socia y una gran seguidora del Recre. ¿Cómo lo está viendo esta temporada? ¿Cree que logrará la permanencia?

- Soy abonada desde los 14 años si no recuerdo mal y gracias a mi madre. Soy la abonada 832 con mucho orgullo porque siempre he hecho mi hucha particular para mi abono. La temporada está siendo dura y complicada, pero yo tengo esperanza en que el equipo saque el orgullo y gane los partidos claves para la salvación. No hay nada perdido y es el momento de estar todos juntos y sacar los puntos necesarios. Yo estaré ahí en el estadio para apoyar como siempre.

- Si se pone en la piel de los últimos consejos de administración supongo que no ha debido ser nada fácil para Manolo Zambrano o Jesús Vázquez presidir el club, ¿no cree?

- Es muy complicado y hay que poner en valor el momento y el trabajo de cada presidente y de cada consejo de administración. Es un desgaste enorme porque el Recreativo es muy grande y todos ellos han puesto su ilusión y su esfuerzo en que el Club saliese adelante. Luego la pelota tiene que entrar en la portería y eso es sobre lo que gira todo. Pero como le digo ha habido momentos muy convulsos alrededor del Recre y lo que debemos hacer los abonados es valorar el trabajo de cada uno porque le aseguro que no es nada fácil dirigir un Club y menos el más importante del mundo que es el Recreativo de Huelva. Todo mi respeto para ellos.

- ¿Cómo ve el futuro del Decano ahora que se ha marchado Pablo Comas y han llegado nuevos dueños a la entidad?

- Ahora se abre una nueva etapa en el Recreativo con la llegada de los nuevos dueños y seguro que todo va a ir bien. Eso es lo que todos deseamos y debemos estar al lado para que el Decano cumpla sus objetivos. Es otro momento distinto y si han dado el paso de comprar el Club es porque saben de su potencial y vienen con ganas e ilusión de sacar su proyecto adelante. Y por supuesto, que el balón entre y podamos vivir más tranquilos en la grada. Desde aquí, desearles lo mejor.